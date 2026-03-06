GOLAZO

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

En el mejor momento de su carrera, el guajiro alcanzó el gol 14 con el cuadro alemán. Abrió el camino de los rojos ante Borussia Mönchengladbach.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de marzo de 2026, 3:17 p. m.
Luis Díaz en el momento justo que le pegó al balón para un nuevo gol con Bayern Múnich
Luis Díaz en el momento justo que le pegó al balón para un nuevo gol con Bayern Múnich Foto: Getty Images

Se acaban los adjetivos para calificar a Luis Díaz, sus actuaciones y la manera de resolver frente al arco rival con Bayern Múnich.

Este viernes 6 de marzo, el guajiro volvió a hacerse presente en las redes contrarias para llegar a la cifra de 14 goles anotados en la Bundesliga.

Sin dejarla caer, y tras un pase magistral de Leon Goretzka, el cafetero desenvainó un latigazo frente al pórtico de Mönchengladbach que le dio el 1-0 a los suyos en el minuto 32.

Ese movimiento repentino para anotar hizo que el estadio entero saltara de sus puestos para celebrar. En la transmisión, las cámaras enfocaron a los dirigentes, quienes también se les vio comentar el tanto de Lucho.

Durante la celebración del 14 se temió de alguna molestia en la zona derecha de su abdomen. Al dar el salto para hacer su grito de gol, no fue tan efusivo como siempre y se tocó dicha zona.

Al parecer, no fue algo de gravedad lo que sintió el colombiano, pues se mantuvo en campo hasta el cierre del primer tiempo. Al descanso Bayern se fue con un triunfo parcial en el bolsillo, que le ayudó a seguir firme en la cima de la tabla de posiciones.

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Números de ensueño en año de Mundial

Ya son 38 intervenciones de gol de Luis Díaz en lo corrido de la campaña actual con Bayern Múnich y la primera en Alemania.

Por Bundesliga se ha hecho presente con la misma cantidad de goles y asistencias; un total de 14, respectivamente, que lo ponen como uno de los hombres más influyentes.

Luis Díaz fue inicialista y autor de un gol ante Borussia Monchengladbach en Bundesliga
Luis Díaz fue inicialista y autor de un gol ante Borussia Monchengladbach en Bundesliga Foto: Getty Images

En el juego de este viernes fue alineado como de costumbre, pero no tuvo a su aliado en el ataque como lo es el inglés, Harry Kane. Esto parece haberle jugado a favor, pues en la acción del gol llegó como el ‘9′ neto de Bayern.

Sus estadísticas en el año del Mundial 2026 llenan de esperanza a Colombia, que ve en él la piedra angular para la cita orbital. James Rodríguez no transita por su mejor momento, obligando al guajiro a tomar las riendas.

Luis Díaz y James Rodríguez son los dos referentes de Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
Presentes diametralmente opuestos de Luis Díaz y James Rodríguez. Foto: Getty Images

En breve se espera que Néstor Lorenzo oficialice la convocatoria para los próximos amistoso Fifa ante Croacia y Francia, en los últimos días de marzo. Allí es una certeza que esté el extremo junto a otros que decida el DT.

Se saborea su primera Bundesliga

A 66 puntos habrá llegado Bayern Múnich en Bundesliga si logra capitalizar el triunfo ante Borussia Mönchengladbach, en el juego válido por la fecha 25.

Dicho resultado, independiente de cuál sea su marcador, le servirá a los rojos para sacarle más ventaja al Borussia Dortmund, que se quedaría relegado aún sin jugar el partido correspondiente a la actual jornada.

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Cabe recordar que la semana pasada fue el clásico entre líder y segundo, el cual fue ganado por los de Múnich con resultado ajustado de 2-3, en el estadio Signal Iduna Park.

Una vez culminado el partido en la liga local, de inmediato Bayern deberá centrarse en el primer partido de la llave de octavos de final ante Atalanta, que jugarán el próximo martes, 10 de marzo, desde las 3:00 p.m.

