Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Un verdadero partidazo jugaron Borussia Dortmund y Bayern Múnich, este sábado 28 de febrero, por la jornada 24 de la Bundesliga. Los bávaros ganaron por 3-2 en el Signal Iduna Park y dieron el golpe en la tabla de posiciones.
Con este triunfo 3-2, Bayern Múnich se ratifica como líder absoluto de la Bundesliga con 63 puntos y ya le saca 11 de ventaja al propio Borussia Dortmund, que es segundo. Se trataba de un partido clave por el título.
Luis Díaz fue titular con Bayern Múnich y jugó los 90′ en el clásico. Los goles del elenco bávaro fueron obra de Harry Kane en duplicaod, y Joshua Kimmich.
Las emociones no faltaron en el compromiso. Borussia Dortmund empezó ganando a los 26′ del primer tiempo con un gol de Nico Schlotterbeck. Ya en la segunda mitad, Harry Kane anotó a los 54′ y puso el 1-1 parcial.
No obstante, Bayern Múnich fue por más y cuando el reloj marcaba 70′, Harry Kane cambió un penal por gol. Era el 2-1 con el que Bayern le daba la vuelta al marcador y desataba alegría en todo el equipo.
Bayern vivió zozobra a los 83′, porque Daniel Svensson del Borussia Dortmund puso el empate 2-2 con el que parecía que se acababa el clásico. Eso hasta los 87′, cuando Joshua Kimmich encajó un verdadero golazo y le dio el triunfo final 3-2 para el elenco de Múnich.
¿Victoria del Bayern Múnich sobre Borussia Dortmund sentencia la Bundesliga?
En Alemania afirman que Bayern Múnich ya empezó a liquidar la Bundesliga 2025-2026 a su favor. Aún le quedan 10 partidos por jugar, 30 puntos en medio, y le saca 11 al Borussia Dortmund. Depende 100% de lo que hagan los dirigidos por Vincent Kompany en la cancha.
De conseguir el título, significaría el bicampeonato para Bayern Múnich en Bundesliga. Viene de ser victorioso en la temporada 2024-2025, y su hegemonía solo se ve pausada por Bayer Leverkusen en 2023-2024.
Luis Díaz acaricia la Bundesliga
Y lo cierto es que, con Luis Díaz como uno de los protagonistas, Bayern Múnich se encamina a ganar otra Bundesliga más. El colombiano, flamante refuerzo de los bávaros para este curso, ganó la Premier League en su última temporada con Liverpool.
Lucho es un indispensable en el esquema de Kompany, y así integra uno de los tridentes más letales de Europa junto a Harry Kane y Michael Olise. De su mano, los bávaros pintan para una temporada histórica.