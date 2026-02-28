Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Un verdadero partidazo jugaron Borussia Dortmund y Bayern Múnich, este sábado 28 de febrero, por la jornada 24 de la Bundesliga. Los bávaros ganaron por 3-2 en el Signal Iduna Park y dieron el golpe en la tabla de posiciones.

Con este triunfo 3-2, Bayern Múnich se ratifica como líder absoluto de la Bundesliga con 63 puntos y ya le saca 11 de ventaja al propio Borussia Dortmund, que es segundo. Se trataba de un partido clave por el título.

Luis Díaz fue titular con Bayern Múnich y jugó los 90′ en el clásico. Los goles del elenco bávaro fueron obra de Harry Kane en duplicaod, y Joshua Kimmich.

Las emociones no faltaron en el compromiso. Borussia Dortmund empezó ganando a los 26′ del primer tiempo con un gol de Nico Schlotterbeck. Ya en la segunda mitad, Harry Kane anotó a los 54′ y puso el 1-1 parcial.

No obstante, Bayern Múnich fue por más y cuando el reloj marcaba 70′, Harry Kane cambió un penal por gol. Era el 2-1 con el que Bayern le daba la vuelta al marcador y desataba alegría en todo el equipo.

Bayern vivió zozobra a los 83′, porque Daniel Svensson del Borussia Dortmund puso el empate 2-2 con el que parecía que se acababa el clásico. Eso hasta los 87′, cuando Joshua Kimmich encajó un verdadero golazo y le dio el triunfo final 3-2 para el elenco de Múnich.

Luis Díaz acercó a Harry Kane a histórica marca: la Bundesliga no ve algo así hace 25 años

¿Victoria del Bayern Múnich sobre Borussia Dortmund sentencia la Bundesliga?

En Alemania afirman que Bayern Múnich ya empezó a liquidar la Bundesliga 2025-2026 a su favor. Aún le quedan 10 partidos por jugar, 30 puntos en medio, y le saca 11 al Borussia Dortmund. Depende 100% de lo que hagan los dirigidos por Vincent Kompany en la cancha.

De conseguir el título, significaría el bicampeonato para Bayern Múnich en Bundesliga. Viene de ser victorioso en la temporada 2024-2025, y su hegemonía solo se ve pausada por Bayer Leverkusen en 2023-2024.

Bayern Múnich depende de sí mismo para ganar la Bundesliga 2025-2026. Foto: Getty Images

Luis Díaz acaricia la Bundesliga

Y lo cierto es que, con Luis Díaz como uno de los protagonistas, Bayern Múnich se encamina a ganar otra Bundesliga más. El colombiano, flamante refuerzo de los bávaros para este curso, ganó la Premier League en su última temporada con Liverpool.

Luis Díaz empieza a ver muy de cerca la posibilidad de alzar el trofeo de Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Lucho es un indispensable en el esquema de Kompany, y así integra uno de los tridentes más letales de Europa junto a Harry Kane y Michael Olise. De su mano, los bávaros pintan para una temporada histórica.