Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Empiezan a aparecer los primeros líos para armar la convocatoria de la Selección Colombia de cara a los amistosos ante Francia y Croacia de fin del fin de mes en curso.

Una de las piezas de mayor importancia, como lo es el lateral Daniel Muñoz, se despidió del juego ante Tottenham Hotspur lesionado de su brazo derecho.

Durante dicho partido el lateral se proyectó al ataque, como es habitual en su juego. En medio de la acción ofensiva mencionada fue embestido por un rival, lo que provocó su caída inmediata al césped y dejó comprometido su brazo derecho.

Daniel Muñoz hace poco estuvo fuera por una lesión de rodilla y ahora sufre nuevo problema. Foto: Getty Images

Visiblemente afectado, el futbolista colombiano permaneció varios segundos retorciéndose de dolor mientras aguardaba la asistencia médica. Los galenos ingresaron de inmediato para atenderlo y realizar una intervención de urgencia, pero esta no fue suficiente para que el jugador pudiera continuar en el compromiso.

Antes de finalizar el primer tiempo, Muñoz tuvo que abandonar el campo entre gestos de frustración. “Ay, no, mano”, se alcanzó a leer en sus labios al defensor titular de Crystal Palace y de la Selección Colombia.

La situación podría representar la primera baja para el técnico Néstor Lorenzo de cara a los amistosos de fin de mes frente a Selección de Croacia (27 de marzo) y Selección de Francia (29 de marzo).

Una vez Colombia vio lo que le aconteció a Muñoz, lo siguiente que esperaba era un primer parte médico oficial de los ingleses para conocer la gravedad de la lesión del lateral.

Crystal Palace se pronunció

Oliver Glasner, DT de Muñoz en Crystal Palace habló sobre la dificultad en el brazo del colombiano. Allí, dio cuenta de que no se trataría de algo que se pudiera resolver rápida y que esperaba que “no dure demasiado”.

“Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones”, precisó del lugar afectado, así como las primeras decisiones tomadas con Muñoz.

El técnico también dio conocer cuáles fueron las primeras impresiones del futbolista a la interna del camerino: “Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”.

Luego de hablar de Daniel, el entrenador se centró en lo que fue el desarrollo del partido sin el cafetero que acabaron ganando por 1-3.

“Tuvimos que hacer un cambio a los 15 minutos. Dani Muñoz tuvo que salir y Nathaniel Clyne, que también llevaba muchos partidos sin jugar, así que formamos una defensa de tres completamente nueva [con Chadi Riad y Jaydee Canvot], de cinco, pero lo hicieron muy bien todos juntos”, resaltó de sus dirigidos.

Esta mención de la lesión que sufrió Dani Muñoz sigue dejando a la expectativa a Colombia, Néstor Lorenzo y la Selección, pues no se sabe aún con certeza si los tiempos le darán para estar en la convocatoria de los amistosos venideros con las dos potencias de Europa.

En caso de que no logre estar, la prioridad estará en que se rehabilite al 100%, pues para el Mundial sí parece ser uno de los fijos del plantel.