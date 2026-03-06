A Cristiano Ronaldo le va a costar de más llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, en el que se estará enfrentando a la Selección Colombia.

Desde el sorteo de la cita mundialista ese juego entre Portugal y Colombia ha acaparado la atención del balompié internacional. Fifa llegó a anunciar que fue el juego con mayor demanda de boletería de toda la fase de grupos.

En suelo nacional el saber que sería un James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo inédito, ya llena de emoción y se hace cuenta regresiva a menos de 100 días del inicio del Mundial.

James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Alrededor de ese choque de exjugadores del Real Madrid vienen sucediendo grandes noticias. Cristiano Ronaldo aportó hace días una sonora que fue su lesión con Al Nassr.

Por la información suministrada por el cuadro saudía, se supo que tras los exámenes médicos el luso padecía una “lesión en el tendón de la corva”.

Con motivo de esa afectación, CR7 empezaría tratamientos y la idea es que pudiese estar lo más pronto posible de vuelta junto a Al Nassr y la Selección de Portugal.

Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

Sin embargo, unos tres días después del primer reporte, su entrenador en el club dio a conocer que fue “más grave de lo esperado”.

Jorge Jesus, portugués, con su frase prendió las alarmas para la próxima fecha Fifa de marzo, así como para la mismísima Copa del Mundo: “Después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

Una primera medida para que el astro portugués se recupere a la perfección, fue irse a Europa, donde el tratamiento médico será de alto valor.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr Foto: Getty Images

“Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron”, añadió el DT.

“Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo“, sumó como última novedad del estado de salud del Bicho.

‘Out’ de los amistosos en marzo

Durante el próximo 28 y 31 de marzo, la Selección de Portugal tiene previstos juegos amistosos ante México y Estados Unidos.

Dichos partidos son ya parte de la preparación formal del conjunto portugués para lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo, a realizarse justamente en Norteamérica.

Cristiano Ronaldo es el líder nato de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Valga recordar que la Portugal de Cristiano hace parte del grupo K, en el que se encuentran también Uzbekistán, Colombia y falta decidir uno de los rivales que llegará de los repechajes internacionales.

‘Cris’ con ese último reporte deja casi sentenciado que para los partidos de final de mes no estará disponible.

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

A la estrella mundial le tocará priorizar su rehabilitación del tema de rodilla, para pensar en que podría estar en los siguientes amistosos, ya previstos para fechas cercanas al inicio de la Copa del Mundo.

Ronaldo no es la única estrella mundial que está entre algodones para la cita orbital. Hace un par de días se alertó también por lo que vive Kylian Mbappé, quien no tendría un solo día que perder en su recuperación para llegar bien al próximo Mundial.