FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Una fuente de la FIFA le ha confirmado a The Athletic que los canales autorizados para la transmisión del Mundial 2026 tendrán permiso para irse a comerciales durante los tres minutos que dura la pausa de rehidratación.

En diciembre del año pasado se anunció que los 104 partidos de la Copa del Mundo tendrán tres minutos de paisa a la mitad de cada tiempo, sin importar que las condiciones climáticas sean o no adversas para los jugadores.

Para Colombia hay cuatro canales con la licencia de transmisión del Mundial 2026, sin embargo, solo dos de ellos se pueden ver de manera gratuita valiéndose de los cortes publicitarios para ofrecer los partidos sin costo: RCN y Caracol TV.

Tanto Directv como Win Sports ofrecen un servicio por suscripción que disminuye la cantidad de comerciales para el espectador.

Normalmente esos cortes son durante el entretiempo, sin embargo, ahora podrán hacerlo entre el minuto 20-25 cuando el árbitro haga la señal para la pausa de rehidratación.

James Rodríguez jugando un partido amistoso con la Selección Colombia. Foto: AFP

Como la NBA o el fútbol americano

The Athletic añade que “los funcionarios también discutieron el cambio con los ejecutivos de transmisión, y tres fuentes, incluida una de la FIFA, ahora han confirmado que a los canales se les permitirá cambiar la transmisión del partido para mostrar comerciales, como lo harían durante el medio tiempo o un tiempo muerto en el baloncesto o el fútbol americano".

Esta decisión ha generado controversia entre los hinchas más nostálgicos, que lanzaron críticas contra el presidente Gianni Infantino y los dirigentes del ente rector.

Lo cierto es que esta medida constituye una opción más para que los canales de TV vendan publicidad a las marcas interesadas y ofrezcan ese espacio dentro del partido.

Durante el partido de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios se dieron las pausas de rehidratación que habrá en el Mundial 2026. Aunque ESPN no puso comerciales en ese momento, sí dio paso a tener micrófonos cerca de cada banquillo y escuchar las instrucciones de los entrenadores.

Esa misma dinámica podría repetirse en la cita orbital, por lo que no sería raro tener de primera la mano la reacción de Néstor Lorenzo y las órdenes que pudiera darle a los jugadores de la Selección Colombia.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

Las dudas sobre este cambio histórico para las transmisiones del Mundial 2026 se resolverán en el primer partido, programado para el día 11 de junio en el Estadio Azteca.

Ese día se estarán enfrentando las selecciones de México y Sudáfrica, un duelo que ya se dio en el Mundial de 2010 cuando los africanos fueron elegidos como sede.

La cuenta regresiva ya empezó y solo faltan 98 días para que la pelota empiece a rodar en una nueva edición de la Copa del Mundo.