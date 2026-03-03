Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Raphael Días Belloli, más conocido como Raphinha, es una de las grandes figuras que hará presencia en el Mundial 2026. Esta será su segunda presentación con Brasil en la Copa del Mundo, después de haber llegado hasta cuartos de final en Catar-2022.

Si Neymar no aparece en la convocatoria de la verdeamarela, es muy probable que Raphinha luzca la camiseta número 10 que tantas alegrías le ha dado al pueblo brasileño.

La pentacampeona del mundo no atraviesa un gran momento en lo deportivo, pero tiene talento de sobra para dar un golpe sobre la mesa y convertirse en candidata bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Como referente del fútbol internacional, Raphinha participó en una dinámica de redes sociales donde eligió su jugador favorito de varias selecciones clasificadas al Mundial.

James Rodríguez saluda a Raphinha tras el partido entre Colombia y Brasil. Foto: AP

Raphinha elige a James Rodríguez

En España eligió a Sergio Busquets, en Argentina le dio su voto a Lionel Messi, por la selección de Inglaterra escogió a Frank Lampard y en México mencionó al volante Alexis Vega.

Más adelante, seleccionó a Andrea Pirlo como el mejor jugador de Italia; en su natal Brasil, eligió a Ronaldinho y en Alemania sorprendió con el nombre de Oliver Kahn.

Por último, en Uruguay prefirió a Diego Forlán, en Francia a Thierry Henry y, cuando le tocó el turno a la selección Colombia, se decantó por James Rodríguez.

La respuesta de Raphinha tomó por sorpresa a los usuarios colombianos, que esperaban la elección de Luis Díaz por su presente en Europa y lo que ha hecho en los enfrentamientos directos contra Brasil por eliminatorias o Copa América.

Raphinha, sin embargo, prefirió la calidad técnica de James Rodríguez y el recuerdo de la gran presentación que tuvo en el Mundial de Brasil-2014. En esa edición no solo marcó seis tantos, sino que convenció al Real Madrid de ficharlo y se ganó el reconocimiento al mejor gol del año.

El video publicado por Post United ya tiene más de tres millones de visualizaciones en TikTok y 169 mil likes de personas que coinciden con la opinión del brasileño.

James Rodríguez y Raphinha han coincidido en el mismo campo de juego, defendiendo los colores de Colombia y Brasil respectivamente.

En la Copa América 2024, cuando se enfrentaron por la tercera fecha de la fase de grupos, se dieron la mano en señal de respeto y compartieron algunas palabras.

Ese día Raphinha marcó un golazo de tiro libre para adelantar a su país, pero Daniel Muñoz decretó el empate antes de finalizar el primer tiempo.

En marzo del año pasado, durante las eliminatorias al Mundial 2026, se volvieron a encontrar en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia y el resultado fue una victoria agónica de Brasil tras un remate de Vinícius que se desvió en el camino hacia la portería.