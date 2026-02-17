Deportes

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Fue el brasileño quien habló sin tapujos sobre su pensamiento respecto al arbitraje español. Todo tras la derrota del FC Barcelona ante Girona.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 1:14 p. m.
Raphinha habló sobre el arbitraje en España
Raphinha habló sobre el arbitraje en España Foto: Getty Images

El extremo del FC Barcelona, Raphinha, arremetió este martes contra el supuesto doble rasero de los arbitrajes de LaLiga, un día después de que su equipo cayera por 2-1 ante el Girona y perdiera el liderato a favor del Real Madrid.

Los gigantes catalanes se quejaron por el gol concedido en la victoria del Girona en el derbi catalán del lunes, precedido por una supuesta falta sobre el defensa francés Jules Koundé.

Barça emitió un comunicado el sábado quejándose de las inconsistencias arbitrales, tras un gol anulado de forma polémica en su derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey la semana pasada.

“Tenemos mucho que mejorar, pero no solo nosotros”, escribió Raphinha en la red social Instagram.

Deportes

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrenar con Minnesota

Deportes

Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Deportes

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

Ciclismo

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Deportes

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Ciclismo

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Deportes

MLS proyecta giro radical para James Rodríguez: Minnesota United le aplicaría la fórmula Ancelotti

Deportes

Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Deportes

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Deportes

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

“Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o van en tu contra. Si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada... Lo vamos a hacer”, agregó el atacante brasileño.

Raphinha en el juego de Barcelona ante Girona.
Raphinha en el juego de Barcelona ante Girona. Foto: Getty Images

La derrota ante el Girona dejó al vigente campeón en segundo lugar, a dos puntos del Real Madrid en la cima de LaLiga.

Más reacciones en Barcelona luego de la dura derrota ante Girona

El técnico del Barça, Hansi Flick, dijo que el arbitraje había estado al mismo nivel que el rendimiento de su equipo en Montilivi.

“Los (árbitros) hacen su trabajo; a veces no es un buen trabajo, pero estuvieron al mismo nivel que nosotros, así que quizá no fue un buen nivel”, afirmó irónicamente el preparador alemán.

“No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas”, declaró el técnico Flick en rueda de prensa.

“Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos. Tenemos que recuperar el nivel y pronto volverán algunos jugadores como Pedri o Rashford”, prosiguió.

Hansi Flick, entrenador del F.C. Barcelona.
Hansi Flick, entrenador del F.C. Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

Otro que alzó la voz, en tono de autocrítica, fue Pau Cubarsí: “Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar pero primero fijarnos en nosotros mismos”.

Y agregó: “Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas”.

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Tabla de posiciones en LaLiga de España

Real Madrid es líder con 60 puntos, seguido por Barcelona que ostenta 58 unidades, es decir, separados por apenas dos y aún con bastante tela por cortar.

El top tres lo cierra Villarreal que tiene 45, mismos que el cuarto ocupado por Atlético de Madrid.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Carlos Antonio Vélez habló sobre la situación de las visa para James Rodríguez en Estados Unidos.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

Jhon Jáder Durán en su debut con Zenit.

Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool.

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

El inglés Alex Dowsett cruza la línea de meta de la decimotercera etapa de la 106.ª edición de la carrera ciclista Tour de Francia, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en Pau, el 19 de julio de 2019

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Directivo del Bayern Múnich habló sobre la llegada de Luis Díaz al club bávaro.

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026.

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

¿Fórmula Ancelotti para James Rodríguez? Proyección de la MLS hace recordar su paso por Everton.

MLS proyecta giro radical para James Rodríguez: Minnesota United le aplicaría la fórmula Ancelotti

Chicho Serna opinó de cara a la Sudamericana 2026 que jugará Atlético Nacional.

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Ecuador venció a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Noticias Destacadas