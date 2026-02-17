Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

El extremo del FC Barcelona, Raphinha, arremetió este martes contra el supuesto doble rasero de los arbitrajes de LaLiga, un día después de que su equipo cayera por 2-1 ante el Girona y perdiera el liderato a favor del Real Madrid.

Los gigantes catalanes se quejaron por el gol concedido en la victoria del Girona en el derbi catalán del lunes, precedido por una supuesta falta sobre el defensa francés Jules Koundé.

Barça emitió un comunicado el sábado quejándose de las inconsistencias arbitrales, tras un gol anulado de forma polémica en su derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey la semana pasada.

“Tenemos mucho que mejorar, pero no solo nosotros”, escribió Raphinha en la red social Instagram.

“Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o van en tu contra. Si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada... Lo vamos a hacer”, agregó el atacante brasileño.

Raphinha en el juego de Barcelona ante Girona. Foto: Getty Images

La derrota ante el Girona dejó al vigente campeón en segundo lugar, a dos puntos del Real Madrid en la cima de LaLiga.

Más reacciones en Barcelona luego de la dura derrota ante Girona

El técnico del Barça, Hansi Flick, dijo que el arbitraje había estado al mismo nivel que el rendimiento de su equipo en Montilivi.

“Los (árbitros) hacen su trabajo; a veces no es un buen trabajo, pero estuvieron al mismo nivel que nosotros, así que quizá no fue un buen nivel”, afirmó irónicamente el preparador alemán.

“No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas”, declaró el técnico Flick en rueda de prensa.

“Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos. Tenemos que recuperar el nivel y pronto volverán algunos jugadores como Pedri o Rashford”, prosiguió.

Hansi Flick, entrenador del F.C. Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

Otro que alzó la voz, en tono de autocrítica, fue Pau Cubarsí: “Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar pero primero fijarnos en nosotros mismos”.

Y agregó: “Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas”.

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Tabla de posiciones en LaLiga de España

Real Madrid es líder con 60 puntos, seguido por Barcelona que ostenta 58 unidades, es decir, separados por apenas dos y aún con bastante tela por cortar.

El top tres lo cierra Villarreal que tiene 45, mismos que el cuarto ocupado por Atlético de Madrid.

*Con información de AFP.