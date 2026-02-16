Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Girona le dio el batacazo al FC Barcelona, venciéndolo de manera agónica por 2-1 en casa, este lunes, 16 de febrero de 2026. El juego fue válido por la fecha 24 de LaLiga de España, y tiene implicación directa en la tabla de posiciones.

Real Madrid es líder solitario con 60 puntos y le saca dos unidades a su perseguidor más cercano, justamente el FC Barcelona. Los blaugranas empiezan a padecer en la recta final de la temporada, aún cuando estuvieron en la cima durante varias jornadas.

Girona también respira, pues sube al puesto 12 de la tabla y además le da un golpe al FC Barcelona. Se trata de un partido bisagra para los culés, del cual están obligados a levantarse y esperar los resultados del Real Madrid.

Toma aún más valor la goleada del Real Madrid, a Real Sociedad, el pasado sábado 14 de febrero. Un 4-1 a favor de los merengues que los deja en la cima y encaminados, dependiendo de ellos mismos, en el resto del curso.