Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Real Madrid es el principal beneficiado con la derrota del FC Barcelona. Un verdadero golpe el que sufrieron los culés ante Girona.

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Barcelona perdió con Girona y Real Madrid se aleja en el liderato.
Barcelona perdió con Girona y Real Madrid se aleja en el liderato. Foto: AP

Girona le dio el batacazo al FC Barcelona, venciéndolo de manera agónica por 2-1 en casa, este lunes, 16 de febrero de 2026. El juego fue válido por la fecha 24 de LaLiga de España, y tiene implicación directa en la tabla de posiciones.

Real Madrid es líder solitario con 60 puntos y le saca dos unidades a su perseguidor más cercano, justamente el FC Barcelona. Los blaugranas empiezan a padecer en la recta final de la temporada, aún cuando estuvieron en la cima durante varias jornadas.

Girona también respira, pues sube al puesto 12 de la tabla y además le da un golpe al FC Barcelona. Se trata de un partido bisagra para los culés, del cual están obligados a levantarse y esperar los resultados del Real Madrid.

FC Barcelona confirma la renuncia del presidente Joan Laporta: esta es la razón de su salida

Tabla de posiciones en LaLiga: Barcelona pierde y Real Madrid es líder

Toma aún más valor la goleada del Real Madrid, a Real Sociedad, el pasado sábado 14 de febrero. Un 4-1 a favor de los merengues que los deja en la cima y encaminados, dependiendo de ellos mismos, en el resto del curso.

