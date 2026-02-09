FC Barcelona confirma la renuncia del presidente Joan Laporta: esta es la razón de su salida

A través de un comunicado oficial, el FC Barcelona confirmó la renuncia de su presidente Joan Laporta. Este movimiento está relacionado con la intención de ser reelegido en el cargo durante las votaciones convocadas para mediados del próximo mes.

​​“El presidente Joan Laporta ha dimitido de su cargo con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones”, indicó el club azulgrana.

Real Madrid no le pierde pisada al Barcelona: LaLiga, más apretada que nunca; así está la tabla de posiciones

Laporta asumió el cargo en 2021 y desde entonces tuvo que tomar varias decisiones controversiales como la salida de Lionel Messi, la ejecución de palancas financieras y una política de fichajes alineada con la situación económica que dejó la administración anterior.

Aunque su promesa de volver a ganar la Champions League no se ha cumplido, el Barça volvió a pelear mano a mano con el Real Madrid y tiene un proyecto sólido bajo las órdenes del alemán Hansi Flick.

Joan Laporta, presidente del Barcelona Foto: Getty Images

“Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral. En concreto, han presentado su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré”, agrega el comunicado oficial.

Hasta la elección de un nuevo presidente —o la reelección de Laporta—, las llaves del FC Barcelona quedarán en manos de Rafael Yuste como interino.

Barcelona explica por qué abandonó el proyecto de la Superliga; Real Madrid, uno de los culpables: “Incomodidad permanente”

¿Cuándo son las elecciones del FC Barcelona?

Las elecciones serán el 15 de marzo de 2026, momento en el que se elegirá un nuevo presidente entre los dos candidatos más fuertes: Joan Laporta o Víctor Font.

El anuncio oficial de la convocatoria pone en marcha el calendario electoral. Según ha informado la entidad catalana, para esta cita electoral no habrá voto por correo, un procedimiento que se puso en marcha “de manera excepcional” en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Las del próximo 15 de marzo serán las decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios —votaron únicamente los socios hombres— y las novenas con sufragio universal en la historia del club.

Hasta el 12 de febrero, se realizará el sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral, y el 13 o 14 de febrero será el acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral.

A partir del 15 de febrero, se podrán solicitar las papeletas de apoyo, y entre el 15 y el 19 de febrero se procederá a la exposición del censo electoral. Entre el 20 y el 22 de febrero, se resolverán las reclamaciones del censo y se aprobará el censo definitivo.

*Con información de Europa Press.