Real Madrid no le pierde pisada al Barcelona: LaLiga, más apretada que nunca; así está la tabla de posiciones

El Real Madrid cumplió este domingo al imponerse por 2-0 al Valencia en Mestalla en la jornada 23 de LaLiga y se aproxima otra vez a un punto del líder FC Barcelona.

Después de un triplete y dos penales provocados: ¿con cuánto calificaron las aplicaciones a Luis Díaz?

Kylian Mbappé, marcó el segundo en la victoria frente al Valencia. Foto: AFP

Álvaro Carreras (65′) adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

El Valencia también buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Sólo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70′) estrelló el esférico en el poste.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno del Barça, que venció el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. Foto: AFP

Barcelona no saca el pie del acelerador

El Barcelona continuó su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou.

El polaco Robert Lewandowski (29′) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61′) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84′) acertó en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate. El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, uno más que el conjunto ‘merengue’.

“No estaba contento con la primera parte, no fuimos dinámicos, no estuvimos a nuestro nivel, el juego y los pases fueron demasiado lentos”, admitió Flick en rueda de prensa, antes de exigir más de su equipo de cara al futuro.

Acabó ‘maldición’ de Haaland en Anfield: Manchester City se deshizo del Liverpool y apretó tabla de posiciones en Premier League

FC Barcelona y un sábado redondo en España. Foto: Getty Images

Al inicio del choque, los pupilos de Jagoba Arrasate hicieron daño especialmente por la banda izquierda, pese a que el Barça dominaba la posesión.

El extremo Jan Virgili (11′) le ganó una carrera a Jules Koundé en un duelo dentro del área, pero su pase a Vedat Muriqi se topó con Eric García en el primer aviso visitante.

Aun así, los azulgrana controlaban el tempo del encuentro, pero los mallorquinistas se encontraban cómodos con un Virgili que desbordaba una y otra vez a Koundé.

Tabla de posiciones LaLiga