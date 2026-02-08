Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

Luis Díaz responde a la titularidad de Vincent Kompany con buenas actuaciones. Este domingo, 8 de febrero, lo volvió a hacer participando en todos los goles que Bayern Múnich le propinó al Hoffenheim, con un marcador final de 5-1 para los bávaros.

Primer gol del Bayern Múnich: Luis Díaz provocó penal e hizo expulsar a Kevin Akpoguma

Corría el minuto 16′ del primer tiempo cuando Luis Díaz hizo de las suyas. El guajiro vio que su compañero, Harry Kane, perdió el balón con la defensa del Hoffenheim y fue rápido a recuperarlo. Se metió al área contraria con una velocidad que destruyó a la zaga rival y provocó un penal.

En concreto, fue el defensor del Hoffenheim, Kevin Akpoguma, quien no pudo parar a Luis Díaz de forma lícita y acabó haciéndole un penal. En consecuencia, el árbitro expulsó con roja directa a Akpoguma.

Los aplausos le llovieron a la genialidad de Luis Díaz, que fue indispensable para que Bayern Múnich tuviera el penal a favor. Harry Kane lo cambió por gol y ese 1-0 le daba un respiro a los bávaros.

Harry Kane y Luis Díaz bailaron con Bayern Múnich ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Segundo gol del Bayern Múnich: Luis Díaz causó otro penal

Cuando las papas queman, Luis Díaz dice presente. Manuel Neuer había cometido un error y Andrej Kramaric, del Hoffenheim, puso 1-1 (35′). Eso hasta el minuto 44′, cuando Luis Díaz concretó una jugada letal a favor de Bayern Múnich, provocó otro penal y Harry Kane lo cambió por gol. Era el 2-1 parcial a favor de los bávaros.

Tercer gol del Bayern Múnich: el primero de Luis Díaz

A los 45+2′, Luis Díaz definió una contra letal a favor del Bayern Múnich en compañía de Harry Kane. Si el inglés no los hace, los pone. Además, el colombiano dejó quieto al portero del Hoffenheim, Oliver Baumann. Con ese 3-1 parcial se fueron al descanso.

Triplete de Luis Díaz ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Cuarto gol del Bayern Múnich: el segundo de Luis Díaz

Ya en el segundo tiempo, sobre los 62′, Michael Olise se metió al área y asistió a Luis Díaz. La figura estelar de La Tricolor la empujó con calidad al fondo de la red y puso el 4-1, que ya lo colocaba como la gran figura indiscutida.

Quinto gol del Bayern Múnich: hat-trick de Luis Díaz

Y faltaba la cereza del pastel: el tercero de Luis Díaz, luego de hacerse espacio entre los rivales y sacar un tiro de media distancia, imposible de atajar para el guardameta rival.

Así las cosas, Bayern Múnich vuelve al triunfo en Bundesliga, llega a 54 puntos en 21 juegos y le saca seis de ventaja al segundo, Borussia Dortmund.