Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz es noticia en Alemania y le da la vuelta al mundo: anotó triplete contra Hoffenheim y Bayern Múnich lidera en Bundesliga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de febrero de 2026, 6:42 p. m.
Triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich.
Triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Luis Díaz responde a la titularidad de Vincent Kompany con buenas actuaciones. Este domingo, 8 de febrero, lo volvió a hacer participando en todos los goles que Bayern Múnich le propinó al Hoffenheim, con un marcador final de 5-1 para los bávaros.

Primer gol del Bayern Múnich: Luis Díaz provocó penal e hizo expulsar a Kevin Akpoguma

Corría el minuto 16′ del primer tiempo cuando Luis Díaz hizo de las suyas. El guajiro vio que su compañero, Harry Kane, perdió el balón con la defensa del Hoffenheim y fue rápido a recuperarlo. Se metió al área contraria con una velocidad que destruyó a la zaga rival y provocó un penal.

En concreto, fue el defensor del Hoffenheim, Kevin Akpoguma, quien no pudo parar a Luis Díaz de forma lícita y acabó haciéndole un penal. En consecuencia, el árbitro expulsó con roja directa a Akpoguma.

Los aplausos le llovieron a la genialidad de Luis Díaz, que fue indispensable para que Bayern Múnich tuviera el penal a favor. Harry Kane lo cambió por gol y ese 1-0 le daba un respiro a los bávaros.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Doblete de Luis Díaz al Hoffenheim: asociación con Olise dejó una joya de gol para Bayern Múnich

Gol de Luis Díaz dejó paralizado al portero del Hoffenheim: magistral jugada del Bayern Múnich

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz: inquietud en Bayern Múnich por tropiezos en Bundesliga

Lo que debe saber para el Super Bowl LX: ¿cuánto dura el partido y cómo es el puntaje?

Escalofriante caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: la sacaron en helicóptero

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Los sueldazos de las estrellas: cuánto ganan Luis Díaz en Bayern Múnich y James en su nuevo equipo el Minnesota United FC

Harry Kane y Luis Díaz bailaron con Bayern Múnich ante Hoffenheim.
Harry Kane y Luis Díaz bailaron con Bayern Múnich ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Segundo gol del Bayern Múnich: Luis Díaz causó otro penal

Cuando las papas queman, Luis Díaz dice presente. Manuel Neuer había cometido un error y Andrej Kramaric, del Hoffenheim, puso 1-1 (35′). Eso hasta el minuto 44′, cuando Luis Díaz concretó una jugada letal a favor de Bayern Múnich, provocó otro penal y Harry Kane lo cambió por gol. Era el 2-1 parcial a favor de los bávaros.

Tercer gol del Bayern Múnich: el primero de Luis Díaz

A los 45+2′, Luis Díaz definió una contra letal a favor del Bayern Múnich en compañía de Harry Kane. Si el inglés no los hace, los pone. Además, el colombiano dejó quieto al portero del Hoffenheim, Oliver Baumann. Con ese 3-1 parcial se fueron al descanso.

Doblete de Luis Díaz ante Hoffenheim.
Triplete de Luis Díaz ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Cuarto gol del Bayern Múnich: el segundo de Luis Díaz

Ya en el segundo tiempo, sobre los 62′, Michael Olise se metió al área y asistió a Luis Díaz. La figura estelar de La Tricolor la empujó con calidad al fondo de la red y puso el 4-1, que ya lo colocaba como la gran figura indiscutida.

Quinto gol del Bayern Múnich: hat-trick de Luis Díaz

Y faltaba la cereza del pastel: el tercero de Luis Díaz, luego de hacerse espacio entre los rivales y sacar un tiro de media distancia, imposible de atajar para el guardameta rival.

Así las cosas, Bayern Múnich vuelve al triunfo en Bundesliga, llega a 54 puntos en 21 juegos y le saca seis de ventaja al segundo, Borussia Dortmund.

Noticias Destacadas