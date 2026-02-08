Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz: inquietud en Bayern Múnich por tropiezos en Bundesliga

Vincent Kompany ya decidió: Luis Díaz va de titular con Bayern Múnich este domingo 8 de febrero en el partido ante Hoffenheim. El duelo arrancará a partir de las 11:30 a.m. (hora colombiana) y será válido por la jornada 20 de la Bundesliga.

No hay sorpresa en la titularidad de Luis Díaz, y menos ante la inquietud existente en Bayern Múnich. El cuadro bávaro lleva dos partidos sin ganar, y aunque el largo invicto que tuvo lo deja como líder de Bundesliga, la necesidad de triunfo vuelve a hacerse presente.

Titular de Bayern Múnich ante Hoffenheim: Luis Díaz, fijo para Vincent Kompany

Y no solo Luis Díaz: Vincent Kompany mandó la nómina pesada a la cancha, con el fin de que la mala racha en Bundesliga se acabe. Harry Kane, Michael Olise y la estrella de la Selección Colombia adornan el tridente bávaro.

Previo al encuentro, la web oficial del Bayern resalta: “FC Bayern, bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany, ha ganado los tres partidos de la Bundesliga contra el TSG Hoffenheim, marcando al menos cuatro goles en cada uno de ellos, algo que el Bayern solo había conseguido bajo la dirección de Kompany contra el 1. FC Heidenheim”.

Bayern Múnich, a volver a ganar en Bundesliga tras dos fechas sin sumar de a tres. Foto: Getty Images

Bayern Múnich debe ganar: Borussia Dortmund está a tres puntos

Antes de que arranque el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim, los bávaros asoman líderes de la Bundesliga con 51 puntos. Tercero es el propio Heidenheim con 42, pero en el medio, segundo, está Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hizo su tarea el pasado sábado 7 de febrero. Ya que Bayern Múnich viene de perder con Augsburgo (2-1) y empatar con Hamburgo (2-2), sabían que era la oportunidad perfecta de recortar ventaja en el acumulado.

Así las cosas, Borussia Dortmund venció a Wolfsburg por 2-1 y llegó a 48 puntos. Ya está a tres del Bayern Múnich, pero si Luis Díaz y sus compañeros se sacuden del bache y le ganan al Hamburgo, le volverán a sacar seis al Dortmund.

Luis Díaz sigue destacándose en el esquema de Bayern Múnich bajo las órdenes de Vincent Kompany. Foto: Getty Images

No es un partido cualquiera el que encara Bayern Múnich ante Hamburgo; es la posibilidad de dejar atrás los dos tropiezos recientes y de seguir sacando ventaja. Aún está en pie la temporada récord, donde pueden ganar todas las competencias locales y la Champions.

En cuanto a Luis Díaz, se consolida aún más como el mejor refuerzo del Bayern Múnich en esta temporada. De hecho, no solo del club, pues los números lo avalan como uno de los mejores extremos izquierdos del mundo.