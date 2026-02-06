Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

El conjunto bávaro acumula dos partidos consecutivos sin ganar y necesita una victoria urgente para alejarse del Borussia Dortmund.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Luis Díaz vuelve a jugar con el Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz vuelve a jugar con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

Bayern Múnich se encuentra en un momento clave de la temporada y necesita volver a ganar para afianzarse en la primera posición de la Bundesliga. El conjunto bávaro acumula dos partidos consecutivos sin victorias por el torneo local y necesita sacudirse de la mala racha.

Borussia Dortmund redujo la diferencia a solo seis puntos y la tabla de posiciones podría apretarse si es que el Bayern vuelve a fallar en casa.

Luis Díaz apunta a ser titular en el partido contra Hoffenheim, programado para este domingo, 8 de febrero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

El compromiso será transmitido por la señal exclusiva de Disney + en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

MUNICH - Luis Diaz of FC Bayern Munich during the Champions League match between FC Bayern Munich and Royale Union Saint-Gilloise on January 21, 2026, at the Allianz Arena in Munich, Germany. BART STOUTJESDIJK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)
Luis Díaz busca agrandar sus aportes de goles y asistencias en la Bundesliga. Foto: ANP via Getty Images

Objetivo: volver a ganar

Bayern Múnich ha cabalgado la Bundesliga sin mayores inconvenientes, pero a finales de enero sufrió su primera derrota contra Augsburgo y la semana pasada salvó un empate en la visita contra Hamburgo.

Esa situación ha despertado dudas entre la prensa alemana, que pregunta si les alcanzará la gasolina para sentenciar el título y evitar la remontada del Dortmund.

Luis Díaz arrancó como suplente el partido pasado y entró en el segundo tiempo para solucionarle los problemas a Vincent Kompany, pero ya era demasiado tarde. Aunque el guajiro marcó el gol de la igualdad, no alcanzó para llevarse los tres puntos.

Luis Díaz hizo ganar 3 millones de vistas a la Champions: pintura con Bayern Múnich es destacada

“Estos son los partidos en los que los pequeños detalles marcan la diferencia. Se trataba de luchar y sin duda hemos demostrado un gran espíritu de lucha”, declaró el entrenador belga.

Dentro del camerino también se han mirado a los ojos para encontrar las razones de la racha negativa. En este momento es cuando más se siente que la nómina es corta y que necesitan de las máximas figuras para ganar puntos.

Afortunadamente, Bayern Múnich clasificó directamente a octavos de final de la Champions League y no tendrá distracciones por las próximas semanas. La idea es alargar la ventaja en la Bundesliga y volver a respirar tranquilo hacia un nuevo título liguero.

Esta semana tuvieron tiempo suficiente para apretar las tuercas y tomar decisiones sobre el futuro de varios jugadores.

Sacha Boey se fue a préstamo a Galatasaray, Leon Goretzka recibió ofertas que fueron rechadas por el Bayern Múnich y Serge Gnabry renovó su contrato de manera oficial.

Kompany espera que todo el trabajo hecho en los entrenamientos surta su efecto ante Hoffenheim y regrese la sonrisa con una victoria para la hinchada que los acompañará masivamente en el Allianz Arena.

Hoffenheim está ubicado en la tercera posición del campeonato y su última derrota fue en diciembre del año pasado.

¿Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Hoffenheim?

  • Fecha 21 - Bundesliga 2025/2026
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: domingo 8 de febrero, 11:30 a. m. (COL)
  • Canal: Disney +

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

