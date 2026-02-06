Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

Bayern Múnich se encuentra en un momento clave de la temporada y necesita volver a ganar para afianzarse en la primera posición de la Bundesliga. El conjunto bávaro acumula dos partidos consecutivos sin victorias por el torneo local y necesita sacudirse de la mala racha.
Borussia Dortmund redujo la diferencia a solo seis puntos y la tabla de posiciones podría apretarse si es que el Bayern vuelve a fallar en casa.
Luis Díaz apunta a ser titular en el partido contra Hoffenheim, programado para este domingo, 8 de febrero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).
El compromiso será transmitido por la señal exclusiva de Disney + en dispositivos móviles y televisores inteligentes.
Objetivo: volver a ganar
Bayern Múnich ha cabalgado la Bundesliga sin mayores inconvenientes, pero a finales de enero sufrió su primera derrota contra Augsburgo y la semana pasada salvó un empate en la visita contra Hamburgo.
Esa situación ha despertado dudas entre la prensa alemana, que pregunta si les alcanzará la gasolina para sentenciar el título y evitar la remontada del Dortmund.
Luis Díaz arrancó como suplente el partido pasado y entró en el segundo tiempo para solucionarle los problemas a Vincent Kompany, pero ya era demasiado tarde. Aunque el guajiro marcó el gol de la igualdad, no alcanzó para llevarse los tres puntos.
“Estos son los partidos en los que los pequeños detalles marcan la diferencia. Se trataba de luchar y sin duda hemos demostrado un gran espíritu de lucha”, declaró el entrenador belga.
Dentro del camerino también se han mirado a los ojos para encontrar las razones de la racha negativa. En este momento es cuando más se siente que la nómina es corta y que necesitan de las máximas figuras para ganar puntos.
Afortunadamente, Bayern Múnich clasificó directamente a octavos de final de la Champions League y no tendrá distracciones por las próximas semanas. La idea es alargar la ventaja en la Bundesliga y volver a respirar tranquilo hacia un nuevo título liguero.
Esta semana tuvieron tiempo suficiente para apretar las tuercas y tomar decisiones sobre el futuro de varios jugadores.
Sacha Boey se fue a préstamo a Galatasaray, Leon Goretzka recibió ofertas que fueron rechadas por el Bayern Múnich y Serge Gnabry renovó su contrato de manera oficial.
Kompany espera que todo el trabajo hecho en los entrenamientos surta su efecto ante Hoffenheim y regrese la sonrisa con una victoria para la hinchada que los acompañará masivamente en el Allianz Arena.
Hoffenheim está ubicado en la tercera posición del campeonato y su última derrota fue en diciembre del año pasado.
¿Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Hoffenheim?
- Fecha 21 - Bundesliga 2025/2026
- Estadio: Allianz Arena
- Fecha y hora: domingo 8 de febrero, 11:30 a. m. (COL)
- Canal: Disney +