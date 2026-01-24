Deportes

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Augsburgo sacó petróleo de su visita al Allianz Arena y acabó con la racha invicta del líder.

Sebastián Clavijo García

24 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Luis Díaz en el partido contra Augsburgo por la Bundesliga.
Luis Díaz en el partido contra Augsburgo por la Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

Bayern Múnich tuvo su peor partido de la temporada y perdió el invicto a manos de Augsburgo (1-2). Luis Díaz fue titular como de costumbre; sin embargo, tuvo una tarde para el olvido como el resto de sus compañeros.

Y es que todo empezó torcido para el conjunto bávaro desde la previa. Un virus provocó la ausencia de Dayot Upamecano y Serge Gnabry, mientras que Raphael Guerreiro fue baja de última hora por lesión.

Sumado a eso, Manuel Neuer y Joshua Kimmich empezaron el partido desde el banco de suplentes.

A pesar de las bajas, Bayern Múnich empezó ganando con un cabezazo del japonés Hiroki Ito a los 23 minutos de partido.

En el segundo tiempo se esperaba un nuevo monólogo por parte del local, pero Augsburgo sacó las garras y remontó en cuestión de cinco minutos.

Arthur Chaves marcó el empate a los 76 minutos, antes que Han-Noah Massengo dejara en silencio las tribunas del Allianz Arena con el 1-2 definitivo.

Bayern trató de evitar la tragedia con balones al área buscando la cabeza de Harry Kane, pero Augsburgo se colgó de los palos y evitó que pudiera llegar el tanto del empate.

Michael Olise tuvo la opción más clara sobre el último minuto y el balón se estrelló en el horizontal.

Segundos después sonó el pitazo final y Augsburgo se confirmó como el primer verdugo del Bayern Múnich, que perdió una larga racha sin perder en la Bundesliga.

El equipo de Luis Díaz continúa como líder de la tabla con 50 puntos, pero ahora le permitirá al Borussia Dortmund reducir terreno en la lucha por el título.

Reacciones de la prensa alemana

Bayern Múnich llevaba 18 fechas invicto en el torneo local y estaba ilusionado con el sueño de coronarse sin conocer la derrota, algo que ya no será posible.

En la prensa alemana reaccionaron con asombro por el gran planteamiento de Augsburgo para darle vuelta al marcador en el segundo tiempo.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Players of FC Bayern Munich applaud the fans after the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
Jugadores del Bayern Múnich, incluido Luis Díaz, aplauden a la hinchada tras la derrota contra Augsburgo. Foto: Getty Images

“Gracias a una buena actuación, no solo después del descanso, el FC Augsburg dio la vuelta al partido contra el dominante líder de la liga y le infligió así la primera derrota al Bayern en la Bundesliga 2025/26″, reportó Kicker.

Por su parte, el diario BILD explicó: “El Bayern de Múnich sufrió su primera derrota en la Bundesliga desde marzo , perdiendo 1-2 contra el Augsburgo. Es su primera derrota tras 27 partidos invicto”.

“¡Este partido le está doliendo mucho al Bayern! Porque incluso el sustituto de Neuer, Jonas Urbig, cometió un error", añadió.

Sky Sports considera que el cansancio hizo mella en los dirigidos por Vincent Kompany: “Pasó vergüenza por falta de concentración y perdió 1-2 (1-0) en el derbi contra el FC Augsburg, amenazado por el descenso, perdiendo puntos por tercera vez esta temporada”.

