Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

Lo que debía ser un partido tranquilo para el Bayern Múnich se terminó convirtiendo en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

Las lesiones, un virus que golpeó a la plantilla y dos bajas de última hora obligaron a tomar decisiones inesperadas en la elaboración de la nómina titular.

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

El primer cambio está en el arco. Manuel Neuer será suplente y en su lugar estará Jonas Urbig.

En la línea defensiva también hay modificaciones por la lesión de Konrad Laimer y el virus que dejó por fuera de convocatoria a Dayot Upamecano. La principal novedad será el regreso de Alphonso Davies a la titularidad, luego de superar una larga lesión en el ligamento cruzado.

Lennart Karl, que estuvo en duda hasta el último momento por enfermedad, jugará desde el arranque y estará bajo la lupa del departamento médico.

Lo único que se mantiene es el tridente de ataque conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Esta nómina nunca ha sido utilizada por Vincent Kompany en lo que va de la presente temporada y ha creado expectativa entre los hinchas de Augsburgo, que ven con esperanza la posibilidad de sacar al menos un punto de su visita al Allianz Arena.

Cabe recordar que el Bayern está invicto en la Bundesliga y tiene once puntos de ventaja sobre el segundo mejor clasificado, que es el Borussia Dortmund.

Así formará el conjunto bávaro en el partido por la fecha 19: Jonas Urbig; Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

En el banco de suplentes estarán esperando Tom Bischof, Felipe Chávez, Nicolas Jackson, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Wisdom Mike, David Daiber y Cassiano Kiala.

Bayern Múnich emitió un comunicado oficial sobre las dos bajas de última hora que se confirmaron camino al Allianz Arena. "Tendremos que prescindir a corto plazo de Serge Gnabry (infección gastrointestinal) y Raphaël Guerreiro (distensión en la pantorrilla izquierda) para el partido en casa contra el FC Augsburg“, informó el club.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Kompany espera que esta cantidad de bajas que se le acumularon no afecte el rendimiento normal del equipo y mucho menos que pongan en riesgo el invicto por la Bundesliga.

Bayern Múnich ha tenido un rendimiento irregular en los primeros tiempos, otro de los factores que espera corregir el DT.

Lo cierto es que tiene confianza en cualquiera de los jugadores que ha dispuesto sobre el campo. “Nunca me preocupa realmente el once inicial porque siempre he contado con la fiabilidad del equipo“, dijo en la rueda de prensa.

El partido de Bayern Múnich vs. Augsburg se disputará este sábado, 24 de enero, desde las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).