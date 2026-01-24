Deportes

Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

Vincent Kompany tuvo más de un problema para elaborar el once inicialista que enfrentará a Augsburgo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de enero de 2026, 2:01 p. m.
Luis Díaz llegando al Allianz Arena para el partido contra Augsburgo
Luis Díaz llegando al Allianz Arena para el partido contra Augsburgo Foto: Getty Images

Lo que debía ser un partido tranquilo para el Bayern Múnich se terminó convirtiendo en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

Las lesiones, un virus que golpeó a la plantilla y dos bajas de última hora obligaron a tomar decisiones inesperadas en la elaboración de la nómina titular.

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

El primer cambio está en el arco. Manuel Neuer será suplente y en su lugar estará Jonas Urbig.

En la línea defensiva también hay modificaciones por la lesión de Konrad Laimer y el virus que dejó por fuera de convocatoria a Dayot Upamecano. La principal novedad será el regreso de Alphonso Davies a la titularidad, luego de superar una larga lesión en el ligamento cruzado.

Deportes

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

Deportes

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Deportes

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

Deportes

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Deportes

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Deportes

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Deportes

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Deportes

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

Deportes

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

Deportes

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Lennart Karl, que estuvo en duda hasta el último momento por enfermedad, jugará desde el arranque y estará bajo la lupa del departamento médico.

Lo único que se mantiene es el tridente de ataque conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Esta nómina nunca ha sido utilizada por Vincent Kompany en lo que va de la presente temporada y ha creado expectativa entre los hinchas de Augsburgo, que ven con esperanza la posibilidad de sacar al menos un punto de su visita al Allianz Arena.

Cabe recordar que el Bayern está invicto en la Bundesliga y tiene once puntos de ventaja sobre el segundo mejor clasificado, que es el Borussia Dortmund.

Así formará el conjunto bávaro en el partido por la fecha 19: Jonas Urbig; Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

En el banco de suplentes estarán esperando Tom Bischof, Felipe Chávez, Nicolas Jackson, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Wisdom Mike, David Daiber y Cassiano Kiala.

Bayern Múnich emitió un comunicado oficial sobre las dos bajas de última hora que se confirmaron camino al Allianz Arena. "Tendremos que prescindir a corto plazo de Serge Gnabry (infección gastrointestinal) y Raphaël Guerreiro (distensión en la pantorrilla izquierda) para el partido en casa contra el FC Augsburg“, informó el club.

Bayern's head coach Vincent Kompany gestures during a training session in Munich, Germany, Tuesday, Jan. 20, 2026, ahead of the Champions League opening phase soccer match between FC Bayern and Union Saint-Gilloise. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Kompany espera que esta cantidad de bajas que se le acumularon no afecte el rendimiento normal del equipo y mucho menos que pongan en riesgo el invicto por la Bundesliga.

Bayern Múnich ha tenido un rendimiento irregular en los primeros tiempos, otro de los factores que espera corregir el DT.

Lo cierto es que tiene confianza en cualquiera de los jugadores que ha dispuesto sobre el campo. “Nunca me preocupa realmente el once inicial porque siempre he contado con la fiabilidad del equipo“, dijo en la rueda de prensa.

El partido de Bayern Múnich vs. Augsburg se disputará este sábado, 24 de enero, desde las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

Más de Deportes

Barcelona está en negociaciones con el PSG

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

2.2 millones de euros cuesta el jugador más caro de Liga BetPlay. No es Falcao, ni Muriel

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Luis Díaz llegando al Allianz Arena para el partido contra Augsburgo

Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 17: Arsenal's Bukayo Saka battles with Manchester United's Bruno Fernandes during the Premier League match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford on August 17, 2025 in Manchester, England. (Photo by Alex Dodd - CameraSport via Getty Images)

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

James Rodríguez sería el jugador más costoso del fútbol profesional colombiano.

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

X

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Wolves de Jhon Arias contra Manchester City.

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Juan Pablo Torres y el Inter de Bogotá.

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Luis Díaz, a punto de romper una marca personal en el fútbol europeo.

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

James Rodríguez y Atlético Nacional.

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Noticias Destacadas