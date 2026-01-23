Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

Luego de conseguir su clasificación a los octavos de final de la Champions League, el Bayern Múnich regresa a la Bundesliga y calienta motores para recibir al Augsburgo en el partido por la fecha 19.

Dicho compromiso está programado para este sábado, 24 de enero, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial para Colombia corre por cuenta de Disney +, en su aplicación exclusiva para suscriptores.

Luis Díaz apunta a ser titular por la banda izquierda, acompañado por Harry Kane y Michael Olise.

El guajiro no marcó frente a Union Saint-Gilloise en Champions y la semana pasada tampoco se pronunció en la goleada sobre Leipzig por la fecha 18 del torneo local.

Kompany le huye al conformismo

Aún cuando Bayern Múnich sigue invicto en la Bundesliga y parece muy superior al resto de equipos, el técnico Vincent Kompany quiere mantener la tensión de la competencia para asegurar cuanto antes el título liguero.

Una de las pocas cosas que se le puede cuestionar al conjunto bávaro es su rendimiento en los primeros tiempos, donde muchas veces ha quedado por debajo en el marcador o muestra un nivel relativamente inferior.

“La pregunta ha surgido bastantes veces, y lo he pensado. Si lo miras desde una perspectiva ligeramente diferente, podría decirse que es un problema para los otros equipos porque siempre han perdido fuerza en la segunda mitad“, explicó Kompany.

El estratega belga considera que sus rivales salen a intentar arrollar en los minutos iniciales, lo que puede explicar que el Bayern se vea mejor en el segundo tiempo.

Luis Díaz recibe el balón en un reciente partido de la Bundesliga. Foto: AP

“Si el rival está tan fresco en los primeros 45 minutos y lo da todo, entonces no es tan fácil para nosotros marcar dos o tres goles y se acabó. Así no funciona, ni en la Bundesliga ni en la Champions League”, declaró.

Kompany puso como ejemplo el partido de la semana pasada en el que empezaron perdiendo y luego pasaron derecho con una abultada victoria. “Contra el Leipzig, el rival fue claramente superior a nosotros al principio, y sobrevivimos, pero no quiero volver a ver eso. En la segunda mitad, escribimos una historia diferente”, añadió.

“Prefiero que las cosas no vayan tan bien en la primera parte y que luego vayan bien en la segunda. Lo contrario sería un gran problema”, sentenció.

Ante Augsburgo es una gran oportunidad para resolver el partido desde el principio y cortar de raíz las dudas que se han generado en los últimos partidos.

