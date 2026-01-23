Deportes

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

El conjunto bávaro quiere seguir extendiendo su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 2:52 p. m.
Luis Díaz busca agrandar sus aportes de goles y asistencias en la Bundesliga.
Luis Díaz busca agrandar sus aportes de goles y asistencias en la Bundesliga. Foto: ANP via Getty Images

Luego de conseguir su clasificación a los octavos de final de la Champions League, el Bayern Múnich regresa a la Bundesliga y calienta motores para recibir al Augsburgo en el partido por la fecha 19.

Dicho compromiso está programado para este sábado, 24 de enero, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial para Colombia corre por cuenta de Disney +, en su aplicación exclusiva para suscriptores.

Luis Díaz apunta a ser titular por la banda izquierda, acompañado por Harry Kane y Michael Olise.

El guajiro no marcó frente a Union Saint-Gilloise en Champions y la semana pasada tampoco se pronunció en la goleada sobre Leipzig por la fecha 18 del torneo local.

Deportes

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Deportes

El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

Deportes

César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

Deportes

América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Deportes

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Deportes

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Deportes

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Deportes

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich: tan solo días después de la polémica con Arjen Robben

Deportes

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Kompany le huye al conformismo

Aún cuando Bayern Múnich sigue invicto en la Bundesliga y parece muy superior al resto de equipos, el técnico Vincent Kompany quiere mantener la tensión de la competencia para asegurar cuanto antes el título liguero.

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Una de las pocas cosas que se le puede cuestionar al conjunto bávaro es su rendimiento en los primeros tiempos, donde muchas veces ha quedado por debajo en el marcador o muestra un nivel relativamente inferior.

“La pregunta ha surgido bastantes veces, y lo he pensado. Si lo miras desde una perspectiva ligeramente diferente, podría decirse que es un problema para los otros equipos porque siempre han perdido fuerza en la segunda mitad“, explicó Kompany.

El estratega belga considera que sus rivales salen a intentar arrollar en los minutos iniciales, lo que puede explicar que el Bayern se vea mejor en el segundo tiempo.

Bayern's Luis Diaz, left, and Cologne's Tom Krauss challenge for the ball during the German Bundesliga soccer match between 1.FC Koeln and FC Bayern Munich in Cologne, Germany, Wednesday, Jan. 14, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Luis Díaz recibe el balón en un reciente partido de la Bundesliga. Foto: AP

“Si el rival está tan fresco en los primeros 45 minutos y lo da todo, entonces no es tan fácil para nosotros marcar dos o tres goles y se acabó. Así no funciona, ni en la Bundesliga ni en la Champions League”, declaró.

Kompany puso como ejemplo el partido de la semana pasada en el que empezaron perdiendo y luego pasaron derecho con una abultada victoria. “Contra el Leipzig, el rival fue claramente superior a nosotros al principio, y sobrevivimos, pero no quiero volver a ver eso. En la segunda mitad, escribimos una historia diferente”, añadió.

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

“Prefiero que las cosas no vayan tan bien en la primera parte y que luego vayan bien en la segunda. Lo contrario sería un gran problema”, sentenció.

Ante Augsburgo es una gran oportunidad para resolver el partido desde el principio y cortar de raíz las dudas que se han generado en los últimos partidos.

Canal y hora para ver Bayern Múnich vs. Augsburgo

  • Fecha 19 - Bundesliga
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: Sábado 24 de enero, a las 9:30 a. m.
  • Canal: Disney +

