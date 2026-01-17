Deportes

En 6 minutos, Bayern Múnich goleó al Leipzig y Luis Díaz hizo de las suyas: tabla en Bundesliga es lapidaria

Parecía que al Bayern se le complicaba el juego, pero en solo seis minutos cambió el rumbo y aplastó de visita. Luis Díaz, como siempre, titular y jugó los 90′.

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 7:41 p. m.
Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Bundesliga.
Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Bundesliga. Foto: Getty Images

Este sábado, 17 de enero de 2026, RB Leipzig recibió al Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga. Cuando el reloj marcaba 82′, los bávaros vencían a los locales con un apretado 2-1 y parecía que se le podía complicar. Pero, ¿qué pasó? Los de Vincent Kompany golearon 5-1.

Sí, del 82′ al 88′, en tan solo seis minutos, Bayern Múnich aplastó por completo al RB Leipzig y le propinó un 5-1 definitivo. El colombiano Luis Díaz volvió a hacer de las suyas, jugando los 90′ completos y siendo desequilibrante en varios tramos. Esta vez no anotó ni asistió.

Tabla de posiciones en Bundesliga es lapidaria

Cada vez que Bayern Múnich parece complicado en un partido, sale a flote. Ya es común que remonte partidos, pues este sábado también arrancó perdiendo a los 20′. Luego, lo dio vuelta gracias a los tantos de Gnabry, Kane, Tah, Pavlovic y Olise.

Eso quiere decir que Bayern Múnich es un líder imponente en la tabla de Bundesliga, con 50 puntos en 18 partidos. Le saca once de diferencia al Borussia Dortmund, segundo y su perseguidor más cercano.

Para muchos, la temporada empieza a liquidarse a favor de los bávaros. Puede ser un año de récords, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras.

