En 6 minutos, Bayern Múnich goleó al Leipzig y Luis Díaz hizo de las suyas: tabla en Bundesliga es lapidaria

Este sábado, 17 de enero de 2026, RB Leipzig recibió al Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga. Cuando el reloj marcaba 82′, los bávaros vencían a los locales con un apretado 2-1 y parecía que se le podía complicar. Pero, ¿qué pasó? Los de Vincent Kompany golearon 5-1.

Sí, del 82′ al 88′, en tan solo seis minutos, Bayern Múnich aplastó por completo al RB Leipzig y le propinó un 5-1 definitivo. El colombiano Luis Díaz volvió a hacer de las suyas, jugando los 90′ completos y siendo desequilibrante en varios tramos. Esta vez no anotó ni asistió.

Tabla de posiciones en Bundesliga es lapidaria

Cada vez que Bayern Múnich parece complicado en un partido, sale a flote. Ya es común que remonte partidos, pues este sábado también arrancó perdiendo a los 20′. Luego, lo dio vuelta gracias a los tantos de Gnabry, Kane, Tah, Pavlovic y Olise.

Eso quiere decir que Bayern Múnich es un líder imponente en la tabla de Bundesliga, con 50 puntos en 18 partidos. Le saca once de diferencia al Borussia Dortmund, segundo y su perseguidor más cercano.

Para muchos, la temporada empieza a liquidarse a favor de los bávaros. Puede ser un año de récords, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras.