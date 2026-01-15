Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Más acción para Luis Díaz en Bundesliga, donde Bayern Múnich es más líder que nunca y le saca bastante ventaja a sus rivales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de enero de 2026, 3:40 a. m.
RB Leipzig vs. Bayern Múnich por Bundesliga.
RB Leipzig vs. Bayern Múnich por Bundesliga. Foto: Getty Images

Este sábado, 17 de enero de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz visita al RB Leipzig. Será juego válido por la fecha 18 de la Bundesliga, y la hora de arranque será a las 12:30 p.m. (Colombia). El canal para verlo en vivo será ESPN y Disney+ Premium.

Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo en el ecuador de la Bundesliga, Bayern Múnich parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato germano, aunque el RB Leipzig tendrá ocasión el sábado de dar algo de suspense a la competición.

Leipzig (3º a 15 puntos del Bayern) se despidió prácticamente de sus opciones de título justo antes de Navidad, con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas de 2025.

Comenzó el año con una victoria por 2-0 frente al Friburgo, que le permitió conservar puesto en el podio, aunque está empatado con el Stuttgart, que el domingo recibirá al Unión Berlín.

Deportes

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Deportes

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Deportes

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Deportes

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Deportes

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

Deportes

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Deportes

Arrollador dato del Bayern Múnich en Bundesliga y Champions: brutal detalle cuando Luis Díaz no juega

Deportes

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Ahora recae sobre el club respaldado por la multinacional de la bebida energética, en esta decimoctava jornada, la responsabilidad de lograr lo que nadie hizo en la primera vuelta del campeonato germano: derrotar al gigante bávaro.

Bayern Múnich cerró el miércoles con una victoria en Colonia (3-1) una primera vuelta de Bundesliga impecable, con 15 victorias y dos empates.

Tabla de posiciones en Bundesliga

Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, es el líder inalcanzable que sueña con ser campeón invicto de Bundesliga. La tabla de posiciones:

Tabla de posiciones en Bundesliga, previo al partido de Bayern Múnich contra RB Leipzig.
Tabla de posiciones en Bundesliga, previo al partido de Bayern Múnich contra RB Leipzig. Foto: Web oficial de la Bundesliga.

47 puntos de 51 posibles

La enfermería del Bayern no deja de crecer, pero eso no parece afectar al equipo dirigido por Vincent Kompany.

El último en incorporarse a la lista de bajas es el centrocampista Konrad Laimer, uniéndose a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Josip Stanisic, lesionados, Alphonso Davies y Sacha Boey por enfermedad y el senegalés Nicolas Jackson, en Marruecos para disputar con su país la Copa de África de Naciones.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones.
Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias lesiones. Foto: Getty Images

A la espera de un traspié del Bayern para tratar de presionarle estará el Borussia Dormund (2º), que el sábado, antes del partido del Bayern, recibirá al St Pauli, penúltimo clasificado.

Sin olvidar que la jornada puede estar marcada por la jornada de Champions League la próxima semana: en la lucha por entrar en el Top 8, el Bayern recibirá al Union St Gilloise belga y el Dortmund viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham.

Los otros dos participantes en Champions, Bayer Leverkusen y Eintracht, que parecen estar pagando la dureza de disputar dos competiciones tan exigentes, visitan a Werder Bremen y Hoffenheim para sumar puntos y acercarse al podio de la Bundesliga.

Más de Deportes

RB Leipzig vs. Bayern Múnich por Bundesliga.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Muriel en el entretiempo de Junior vs. Santa Fe.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Junior y Santa Fe juegan la primera final de la Superliga 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Teófilo y Hugo tras marcar los goles en la ida de la Superliga.

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal.

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

La reacción de Luis Díaz al fichaje de Luis Muriel por Junior de Barranquilla.

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Imagen aérea del estadio Metropolitano.

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

Noticias Destacadas