Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Este sábado, 17 de enero de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz visita al RB Leipzig. Será juego válido por la fecha 18 de la Bundesliga, y la hora de arranque será a las 12:30 p.m. (Colombia). El canal para verlo en vivo será ESPN y Disney+ Premium.

Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo en el ecuador de la Bundesliga, Bayern Múnich parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato germano, aunque el RB Leipzig tendrá ocasión el sábado de dar algo de suspense a la competición.

Leipzig (3º a 15 puntos del Bayern) se despidió prácticamente de sus opciones de título justo antes de Navidad, con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas de 2025.

Comenzó el año con una victoria por 2-0 frente al Friburgo, que le permitió conservar puesto en el podio, aunque está empatado con el Stuttgart, que el domingo recibirá al Unión Berlín.

Ahora recae sobre el club respaldado por la multinacional de la bebida energética, en esta decimoctava jornada, la responsabilidad de lograr lo que nadie hizo en la primera vuelta del campeonato germano: derrotar al gigante bávaro.

Bayern Múnich cerró el miércoles con una victoria en Colonia (3-1) una primera vuelta de Bundesliga impecable, con 15 victorias y dos empates.

Tabla de posiciones en Bundesliga

Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, es el líder inalcanzable que sueña con ser campeón invicto de Bundesliga. La tabla de posiciones:

Tabla de posiciones en Bundesliga, previo al partido de Bayern Múnich contra RB Leipzig. Foto: Web oficial de la Bundesliga.

47 puntos de 51 posibles

La enfermería del Bayern no deja de crecer, pero eso no parece afectar al equipo dirigido por Vincent Kompany.

El último en incorporarse a la lista de bajas es el centrocampista Konrad Laimer, uniéndose a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Josip Stanisic, lesionados, Alphonso Davies y Sacha Boey por enfermedad y el senegalés Nicolas Jackson, en Marruecos para disputar con su país la Copa de África de Naciones.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias lesiones. Foto: Getty Images

A la espera de un traspié del Bayern para tratar de presionarle estará el Borussia Dormund (2º), que el sábado, antes del partido del Bayern, recibirá al St Pauli, penúltimo clasificado.

Sin olvidar que la jornada puede estar marcada por la jornada de Champions League la próxima semana: en la lucha por entrar en el Top 8, el Bayern recibirá al Union St Gilloise belga y el Dortmund viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham.

Los otros dos participantes en Champions, Bayer Leverkusen y Eintracht, que parecen estar pagando la dureza de disputar dos competiciones tan exigentes, visitan a Werder Bremen y Hoffenheim para sumar puntos y acercarse al podio de la Bundesliga.