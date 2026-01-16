Luis Díaz vuelve a imponerse sobre Liverpool, a pesar de estar en Bayer Múnich: le ganó a refuerzo de Slot

Otra vez Luis Díaz hace ruido en Liverpool, a pesar de estar en Bayern Múnich. El colombiano está imparable con los bávaros, equipo al que llegó en el verano de 2025 porque los reds de Anfield no le hicieron una mejora salarial. Lo dejaron ir a Alemania por cerca de 75 millones de euros.

Si Luis Díaz no anota, asiste; y si no asiste, es indispensable en el invicto que tiene Bayern Múnich en Bundesliga. De hecho, los números confirman que Lucho es uno de los mejores refuerzos que se llevaron a cabo en el verano de 2025.

Y ahora salió otro ranking que deja a Luis Díaz como el mejor goleador entre los futbolistas que cambiaron de equipo a principio de temporada, tomando en cuenta las cinco grandes ligas de Europa. Lucho lleva 14 goles, con corte al 16 de enero de 2026, en Bundesliga. ¿Quién es el segundo? Hugo Ekitike, del Liverpool, con 12 en Premier League.

El top tres lo cierra Joaquin Panichell del Racing Club de Estrasburgo.

Hugo Ekitike, uno de los pedidos de Arne Slot para el Liverpool 2025-2026

Mientras Luis Díaz solucionaba su salida del Liverpool, los reds se movían para reforzarse de cara al curso 2025-2026. A pesar de que el guajiro era uno de los socios de Mohamed Salah en el ataque, debían encontrar nombres de calidad en busca de goles.

Ahí apareció el nombre del francés Hugo Ekitike. Este se desempeña como delantero centro, lo cual es llamativo porque no es la posición natural de Luis Díaz. Sin embargo, Slot colocó al guajiro en múltiples ocasiones en ese sector del campo.

Hugo Ekitike, delantero del Liverpool F.C. por el que pagaron cerca de 90 millones de euros. Foto: Getty Images

La prensa deportiva europea reportó que Liverpool compró a Hugo Ekitike por una suma cercana a los 90 millones de euros. Para ese momento, Ekitike había tenido paso por PSG y un estelar performance con Eintracht Frankfurt.

Es cierto que la diferencia de goles entre Luis Díaz y Hugo Ekitike es corta, pero el desempeño del guajiro en Bayern Múnich lo deja más vigente que nunca. De hecho, en redes se arman constantes debates con temas centrales como: ¿hizo bien Liverpool en dejar ir a Luis Díaz?

De hecho, para finales de 2025, Goal colocó a Luis Díaz como el mejor de los fichajes en el fútbol europeo de cara al cierre de ese año.

Luis Díaz brillando en juego con Bayern Múnich. Foto: AP

“Vaya, cómo Liverpool debe estar lamentando haber permitido que Luis Díaz se fuera en el verano (una decisión motivada en gran parte por sus exigencias salariales), aunque la tarifa que generaron les ayudó a fortalecer otras áreas. Dicho esto, él ha superado con creces a las nuevas incorporaciones de los Reds, Alexander Isak y Florian Wirtz, desde que cambió Anfield por el Allianz Arena, comenzando con gran éxito su vida en el Bayern Múnich”, señaló el medio referenciado.