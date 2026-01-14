Luis Díaz hizo magistral asistencia y Bayern Múnich le remontó al Colonia: supremacía en la tabla de Bundesliga

Este miércoles, 14 de enero de 2025, Bayern Múnich visitó a Colonia por la fecha 17 de La Bundesliga. Luis Díaz fue titular con el cuadro bávaro, que supo remontar un 1-0 en contra y acabó venciendo 3-1.

Con ese nuevo triunfo, Bayern Múnich sigue invicto en la Bundesliga y suma 47 puntos consolidando un liderato inalcanzable en la tabla de posiciones. Segundo asoma Borussia Dortmund con 36 y el top tres lo cierra RB Leipzig.

Luis Díaz jugó los 90′ en la remontada de su equipo; y no solo eso, también dejó una magistral asistencia que decretó el 3-1 final a favor de los suyos.

Luis Díaz jugó los 90' con Bayern Múnich ante Colonia. Foto: AP

Desarrollo del partido: repase los goles del Bayern Múnich contra Colonia

El marcador se abrió a los 41′ del primer tiempo con un verdadero golazo. Linton Maina concretó un contragolpe letal a favor de Colonia, no solo por la corrida sino por el violento remate que venció a Manuel Neuer. Era el 1-0 para los locales.

¡AH NO, QUÉ GOLAZO TE MANDASTE. LINTON! Maina recuperó, corrió toda la cancha y marcó el 1-0 de Colonia vs. Bayern Munich.





Por supuesto, Bayern Múnich reaccionó lo más rápido que pudo y empezó a atacar con constancia de cara al pórtico de Colonia. Premio a su esfuerzo, sobre los 45+5′, el cuadro bávaro empató todo a un tanto gracias a Serge Gnabry.

REACCIONÓ LA MÁQUINA BÁVARA: Gnabry desbordó y, con algo de suerte en la definición, firmó el 1-1 entre Bayern Munich y Colonia.





Así, con ese 1-1 y varias emociones en el medio, se acabaron yendo al descanso. Todo quedó para definirse en la segunda mitad donde las emociones no pararon en lo absoluto.

El campo de juego en el RheinEnergieStadion casi que se volcó en ataque del Bayern Múnich. Colonia trataba de reaccionar pero no encontraba las formas de penetrar la defensa. También los locales plantaron un muro defensivo que fue complejo de romper para los bávaros.

¡LO DIERON VUELTA! Lucho Díaz tiró el centro, Ito se la bajó a Kim Min-Jae y llegó el 2-1 de Bayern Munich vs. Colonia.





Sin embargo, la jerarquía del Bayern Múnich se hizo presente y a los 71′ encontró el 2-1. Kim Min-jae envió al fondo de la red una jugada conjunta y desató la alegría en el banco de suplentes.

Mágica asistencia de Luis Díaz

Y ya a los 84′, la joya del Bayern, Lennanrt Karl, puso el 3-1 definitivo con un gran remate que el portero de Colonia solo pudo ver. Sin embargo, Luis Díaz tuvo gran participación gracias a una asistencia de gran talla, donde dejó tirada a toda la defensa rival en su intento por rematar al arco.

EL NIVEL DE LUCHO ES COSA SERIA: Díaz dejó solo a Lennart Karl y el juvenil marcó el 3-1 de Bayern Munich ante Colonia.





Datos generales del partido Colonia vs. Bayern Múnich

Marcador final : Colonia 1 - 2 Bayern Múnich

: Colonia 1 - 2 Bayern Múnich Fecha : 14 de enero de 2026 (jornada 17 Bundesliga)

: 14 de enero de 2026 (jornada 17 Bundesliga) Estadio : RheinEnergieStadion (Colonia - Alemania)

: RheinEnergieStadion (Colonia - Alemania) Alineaciones:

Colonia: Marvin Schwäbe; Sebastian Sebulonsen, Jahmai Simpson-Pusey, Cenk Özkacar, Jan Thielmann, Tom Krauß, Kristoffer Lund, Jakub Kamiński, Linton Maina, Said El Mala, Ragnar Ache. DT: Lukas Kwasniok.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Itō, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany