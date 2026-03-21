Deportes

Luis Díaz disfruta: Bayern Múnich encamina el título de Bundesliga tras la paliza a Unión Berlín

No estuvo en cancha, pero Luis Díaz vio cómo sus compañeros de Bayern Múnich dieron un paso más para ganar la Bundesliga en este 2026. Aún quedan 21 puntos en juego.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 11:40 a. m.
Sin Luis Díaz, Bayern Múnich goleó al Unión Berlín y se consolida en la recta final del título por la Bundesliga. Foto: Getty Images

Bayern Múnich goleó 4-0 al Unión Berlín, este sábado 21 de marzo, por la fecha 27 de la Bundesliga. Luis Díaz no estuvo con los bávaros debido a la suspensión que cumplió tras ver la roja, en el último juego, ante Bayer Leverkusen.

Pero Luis Díaz disfruta, pues ahora está en modo Selección Colombia y vio cómo sus compañeros dieron un paso más hacia el título de la Bundesliga 2025-2026. Faltan siete fechas, aunque parece que al Bayern Múnich no se le escapa.

Los goles de este sábado llegaron gracias a Michael Olise, Serge Gnabry (45+1′ y 67′) y Harry Kane (49′). El Allianz Arena estalló en júbilo al ver que su equipo, Bayern Múnich, sigue con pie firme en esta temporada.

Bayern Múnich encamina el título de Bundesliga

La noticia más importante del Bayern Múnich está en la tabla de posiciones de la Bundesliga: es líder absoluto con 70 puntos y, parcialmente, le saca 12 de ventaja a su perseguidor más cercano, el segundo, Borussia Dortmund (58).

Bayern Múnich celebrando uno de los tantos en la paliza ante Unión Berlín por Bundesliga. Foto: Getty Images

Eso sí, Borussia Dortmund tiene la posibilidad; o mejor, la obligación, de reducir a nueve la diferencia en puntos con Bayern Múnich. Si Die Schwarzgelben vencen al Hamburgo este sábado, lo lograrán.

Es un momento clave de la temporada, pues Bayern Múnich pelea los frentes nacionales (Bundesliga y Copa de Alemania) además de ya estar instalado en cuartos de final de la Champions League. En esa ronda, enfrentará al Real Madrid.

Baja del Real Madrid resuena en Bayern Múnich: parte médico de Thibaut Courtois tiene efecto en Champions

¿Cuánto faltaría para que Bayern Múnich sea campeón de la Bundesliga?

Todo depende del resultado que obtenga Borussia Dortmund ante Hamburgo, pero lo cierto es que cada vez faltaría menos para que Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich puedan ver muy cerca la posibilidad de ganar el título de la Bundesliga.

Luego del juego ante Unión Berlín, al Bayern Múnich le quedan siete partidos para completar las 34 fechas totales que hay en Bundesliga. Esos son los partidos restantes del cuadro bávaro en su liga local:

  • Friburgo vs. Bayern Múnich - sábado, 4 de abril
  • St. Pauli vs. Bayern Múnich - sábado, 11 de abril
  • Bayern Múnich vs. Stuttgart - domingo, 19 de abril
  • Mainz 05 vs. Bayern Múnich - sábado, 25 de abril
  • Bayern Múnich vs. Heidenheim - sábado, 2 de mayo
  • Wolfsburg vs. Bayern Múnich - sábado, 9 de mayo
  • Bayern Múnich vs. Colonia - sábado, 16 de mayo
Luis Díaz empieza a ver muy de cerca la posibilidad de alzar el trofeo de Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

A priori, si Bayern Múnich gana cuatro o cinco de los siete partidos que le quedan por jugar, el título de la Bundesliga estará prácticamente asegurado.