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Polémica con Luis Díaz: Bayern estalló tras árbitro que admitió error al expulsar al colombiano

El partido entre Bayern y Leverkusen generó polémica debido a la expulsión de Luis Díaz y la posterior declaración del árbitro.

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Redacción Deportes
14 de marzo de 2026, 4:49 p. m.
La roja a Luis Díaz quedó bajo cuestionamiento luego de que el juez admitiera que no la mostraría ahora.
La roja a Luis Díaz quedó bajo cuestionamiento luego de que el juez admitiera que no la mostraría ahora. Foto: Getty Images

La expulsión de Luis Díaz en el duelo entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich generó repercusiones, pues lo que inicialmente fue una decisión arbitral por presunta simulación terminó convirtiéndose en un foco de polémica.

Esto, luego de que el propio juez del encuentro reconociera que la sanción fue excesiva, lo cual desató fuertes reacciones dentro del club bávaro.

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La jugada que terminó con la roja

El partido ya transitaba por el minuto 74 cuando el colombiano protagonizó la acción que marcó el desenlace de su noche. El atacante del Bayern había recibido previamente una amonestación.

En una jugada ofensiva, Díaz salió en velocidad para disputar una pelota filtrada. El colombiano alcanzó el balón antes que el arquero rival y, tras un contacto con el guardameta, terminó cayendo dentro del área.

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Los jugadores del Bayern reclamaron penalti de inmediato, pero el árbitro interpretó la acción como una simulación. Bajo esa lectura, decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja al futbolista colombiano.

Durante la transmisión televisiva, incluso algunos comentaristas coincidieron con la decisión en el momento. “Absolutamente nada, piletazo”, señaló uno de los analistas de ESPN al evaluar la jugada en directo.

El árbitro admite que la decisión fue excesiva

Sin embargo, la polémica tomó un giro inesperado tras el final del compromiso. El árbitro del encuentro, Christian Dingert, habló con Sky Sports y revisó públicamente su decisión.

El juez explicó que durante el desarrollo del partido interpretó la acción como una simulación, pero que el análisis posterior de las imágenes cambió su perspectiva sobre la severidad del castigo.

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, afirmó el árbitro.

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En el Bayern hablan de error arbitral

Desde el Bayern las reacciones no se hicieron esperar: Max Eberl, director deportivo del club, reveló que sostuvo una conversación con el árbitro tras el partido y que el propio juez habría reconocido su equivocación.

“Dijo que la segunda tarjeta amarilla para Díaz no era”, explicó el dirigente, reforzando la sensación de inconformidad dentro del equipo.

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En el Bayern no tardaron en reaccionar tras la expulsión de Luis Díaz y las posteriores declaraciones del árbitro sobre la jugada. Foto: Captura redes ESPN

Asimismo, Vincent Kompany dejó claro que no comprendió la sanción contra el colombiano: “La roja de Lucho no la entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones”, señaló.

Por su parte, el mediocampista y compañero de Díaz, Joshua Kimmich, lo defendió y explicó que, en su opinión, la jugada no justificaba la sanción disciplinaria.

“Hubo contacto con el pie de Blaswich y él se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, aseguró.