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Luis Díaz, único: publican vistosa marca que ningún jugador ha logrado en el mundo en 2026

Durante la actual campaña no existe jugador que haya podido hacer algo igual. Su desempeño supera a figuras de Manchester City y Liverpool.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de marzo de 2026, 7:10 a. m.
Luis Díaz tuvo un desempeño que ningún otro en Champions League ante Atalanta.
Luis Díaz tuvo un desempeño que ningún otro en Champions League ante Atalanta. Foto: NurPhoto via AFP

Este sábado que se aproxima, Luis Díaz estará jugando con Bayern Múnich en condición de visita ante Leverkusen, por la fecha 26 de la Bundesliga.

Dicho juego reviste complejidad para el extremo y sus compañeros, pues se trata de un rival histórico que transita sexto en la tabla de posiciones. Entretanto, los rojos son los líderes sólidos de la competición.

Luis Díaz contra Atalanta.
Luis Díaz contra Atalanta en los octavos de final de la Champions League. Foto: Getty Images

En caso tal de que Díaz tenga un gran partido ante este próximo rival, estará acabando una semana más entre aplausos desde el interior y exterior del cuadro de Múnich.

A mitad de semana, el colombiano jugó por Champions League, donde impuso una marca que, hasta la fecha, nadie había podido lograr.

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De dicho dato se percató la plataforma, Squawka, quien dio a conocer la comparativa del guajiro, con respecto a los demás participantes en Champions.

“Luis Díaz completó 8 regates contra el Atalanta, su mayor cantidad en un solo partido de la Champions League”, resaltaron del cafetero que es portada de la publicación que salió en X.

Adicional a esto, el citado perfil resaltó lo hecho por el nacido en La Guajira, al punto de decir que “ningún jugador ha completado más en un partido de la Champions League esta temporada“.

Esto le da un plus total a Díaz Marulanda, pues habrá que ver si en lo que resta del torneo continental alguien logra sobrepasarlo en este ítem.

Bayern Múnich de Luis Díaz, acusado de trampa en Champions: Uefa habría tomado decisión

Dichas estadísticas altas también juegan en favor de la Selección Colombia, la cual en poco se reunirá para los amistosos con Croacia y Francia, de finales de marzo, contando con su ‘7′ en en excelso estado deportivo.

Néstor Lorenzo no ha dado pista alguna de su próxima citación, pero es esperada que salga de manera oficial la próxima semana, con la incertidumbre de casos como el de James Rodríguez -sin debutar en Minnesota United- o Daniel Muñoz -lesionado de un hombro-.

Persiguiendo a Ribéry

En la más reciente salida por Champions League, el cafetero se hizo sentir con una habilitación magistral de taco para Jackson en la goleada por 1-6 durante la ida de los octavos de final.

Dicho pasegol le permitió al colombiano acercarse a las cifras de una leyenda del Bayern, como lo es el francés, Frank Ribéry.

Luis Díaz y Franck Ribéry.
Luis Díaz quiere mejorar lo que hizo Franck Ribéry en su primera temporada con Bayern Múnich. Foto: Fotos: Getty Images

Quien pasó ya hace un tiempo por los de Múnich alcanzó en la primera temporada un total de 39 aportes de gol en 46 encuentros disputados durante el año 2007/2008.

Hoy día Lucho está a tan solo dos goles, par de asistencias o una de cada de las intervenciones para superar al francés que fue multicampeón en Múnich.

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A otra leyenda del Bayern ya dejó relegado Lucho. Se trata de Arjen Robben, de los Países Bajos, considerado unos de los mejores extremos del mundo en su momento.

Con 31 participaciones de gol en su primera campaña con el cuadro de Múnich (2009/2010), ya se quedó atrás el neerlandés, quien tendrá que ver a Lucho Díaz haberlo sobrepasado sin posibilidad de recuperar el trono.