Pibe Valderrama no duda y pide inigualable premio para Luis Díaz que en 2025 le negaron: “Estamos optimistas”

Habla una leyenda de la Selección Colombia y el país escucha. En ESPN le buscaron la lengua a El Pibe y no se guardó nada. Además de contar algunas situaciones delicadas de Jhon Durán en la interna de la ‘Tricolor’, se refirió a Luis Díaz, su presente en el Bayern Múnich y la expectativa por su papel en el Mundial 2026.

Y es que Luis Díaz anda en un momento brillante. Es hombre tendencia en el fútbol alemán y cada vez más se consolida en el ataque del Bayern Múnich. Este club muestra un soberano nivel deportivo y, al menos por partido, se está reportando con gol o asistencia. Carlos Valderrama ya le carga la maleta y está totalmente ilusionado con su mago guajiro.

Así como El Pibe, es todo un país el que está ilusionado con Luis Díaz y lo que pueda hacer en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Carlos Valderrama no omite adjetivos y explica muy bien sus posturas a favor de Lucho. En su más reciente intervención en ESPN, hasta pidió un premio para él que en el 2025 se lo negaron.

Luis Díaz contra Atalanta. Foto: Getty Images

Sí. Pibe Valderrama cree que Lucho tiene potencial para estar en las listas por el Balón de Oro. En la edición 2025, France Football no lo tuvo en cuenta ni siquiera para la lista de los 30 mejores del mundo y no le dio oportunidad para ser considerado, teniendo en cuenta que se movió en la élite (Liverpool y Bayern Múnich) y fue campeón de la Premier League.

Pibe Valderrama pide Balón de Oro para Luis Díaz

Luis Díaz ha estado nominado al Balón de Oro en el 2022, pero se quedó muy lejos del Top 10; situación diferente pasó con James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes sí estuvieron entre los 10 mejores.

Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Lucho necesita redondear la temporada en Alemania con el título de la Bundesliga, ganar la Champions League y hacer un buen papel con la Selección Colombia en el Mundial 2026 para tomar impulso en la gala de France Football.

“Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas; un amigo me escribe cada vez: ‘Gol de Lucho’. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado, nos ganamos el Balón de Oro”, dijo Valderrama en ESPN.

Cadenas internacionales y prensa en Europa también tienen esa premonición: “Luis Díaz va a estar en la terna para ser candidato al Balón de Oro de este año; es un jugador altamente determinante, explosivo, goleador. Además, tiene este ‘hype’ que está en una selección que puede llegar a octavos o cuartos de final y con el Bayern aspira a ganarlo todo”, dicen en Fox Sports.