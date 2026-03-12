Deportes

Pibe Valderrama no duda y pide inigualable premio para Luis Díaz que en 2025 le negaron: “Estamos optimistas”

Carlos Valderrama se pronunció y volvió a exaltar a la estrella del Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

12 de marzo de 2026, 7:13 p. m.
Carlos Valderrama y Luis Díaz.
Carlos Valderrama y Luis Díaz. Foto: Fotos: Getty Images

Habla una leyenda de la Selección Colombia y el país escucha. En ESPN le buscaron la lengua a El Pibe y no se guardó nada. Además de contar algunas situaciones delicadas de Jhon Durán en la interna de la ‘Tricolor’, se refirió a Luis Díaz, su presente en el Bayern Múnich y la expectativa por su papel en el Mundial 2026.

La jugada de Luis Díaz al estilo Ronaldinho que rompe las redes sociales: Tres rivales del Atalanta, humillados

Y es que Luis Díaz anda en un momento brillante. Es hombre tendencia en el fútbol alemán y cada vez más se consolida en el ataque del Bayern Múnich. Este club muestra un soberano nivel deportivo y, al menos por partido, se está reportando con gol o asistencia. Carlos Valderrama ya le carga la maleta y está totalmente ilusionado con su mago guajiro.

Así como El Pibe, es todo un país el que está ilusionado con Luis Díaz y lo que pueda hacer en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Carlos Valderrama no omite adjetivos y explica muy bien sus posturas a favor de Lucho. En su más reciente intervención en ESPN, hasta pidió un premio para él que en el 2025 se lo negaron.

Luis Díaz contra Atalanta.
Luis Díaz contra Atalanta. Foto: Getty Images

Sí. Pibe Valderrama cree que Lucho tiene potencial para estar en las listas por el Balón de Oro. En la edición 2025, France Football no lo tuvo en cuenta ni siquiera para la lista de los 30 mejores del mundo y no le dio oportunidad para ser considerado, teniendo en cuenta que se movió en la élite (Liverpool y Bayern Múnich) y fue campeón de la Premier League.

Deportes

FIFA le hace propuesta a país que podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026: estas son las instrucciones

Deportes

La jugada de Luis Díaz al estilo Ronaldinho que rompe las redes sociales: Tres rivales del Atalanta, humillados

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz, acusado de trampa en Champions: Uefa habría tomado decisión

Ciclismo

Daniel Martínez se hunde, Tejada reacciona en París-Niza: clasificación general tras la etapa 5

Ciclismo

Tirreno Adriático: Santiago Buitrago pierde puestos en la general, mientras Nairo se recupera. Van der Poel se impone en la etapa 4

Deportes

Donald Trump habla sobre Irán en el Mundial 2026 y dice si es conveniente que se presente

Deportes

Las ‘lucas’ que se llevó el Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores; esto le pagarán por cada partido ganado

Deportes

Jhon Durán le responde al Pibe Valderrama y dice que hay chismes y mala energía en su contra: “Mentiroso y difamador”

Deportes

Pibe Valderrama le armó ‘lío’ a su esposa por camiseta de Selección Colombia: “No te metas”

Deportes

Carlos ‘Pibe’ Valderrama revela la goleada que vivió en la Selección Colombia que mandó al olvido: “Me jodieron”

Pibe Valderrama pide Balón de Oro para Luis Díaz

Luis Díaz ha estado nominado al Balón de Oro en el 2022, pero se quedó muy lejos del Top 10; situación diferente pasó con James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes sí estuvieron entre los 10 mejores.

Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia.
Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Lucho necesita redondear la temporada en Alemania con el título de la Bundesliga, ganar la Champions League y hacer un buen papel con la Selección Colombia en el Mundial 2026 para tomar impulso en la gala de France Football.

“Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas; un amigo me escribe cada vez: ‘Gol de Lucho’. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado, nos ganamos el Balón de Oro”, dijo Valderrama en ESPN.

Cadenas internacionales y prensa en Europa también tienen esa premonición: “Luis Díaz va a estar en la terna para ser candidato al Balón de Oro de este año; es un jugador altamente determinante, explosivo, goleador. Además, tiene este ‘hype’ que está en una selección que puede llegar a octavos o cuartos de final y con el Bayern aspira a ganarlo todo”, dicen en Fox Sports.