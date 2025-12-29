Deportes

Luis Díaz aparece como candidato al Balón de Oro en año de Mundial: sorprende a Lamine Yamal, Haaland y Mbappé

A Luis Díaz, los pronósticos le consienten y lo colocan en un estricto club con los mejores del mundo, como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de diciembre de 2025, 3:52 a. m.
Lamine Yamal, Luis Díaz y Harry Kane
Lamine Yamal, Luis Díaz y Harry Kane Foto: Fotos: Getty Images

Bayern Múnich se toma unos días de descanso tras alcanzar la mitad de temporada siendo el gran dominador en Alemania. El equipo no tiene rival y camina a placer por el primer puesto. En medio de ese recital de goles y elogios, la figura de Luis Díaz toma muchísima importancia y el 2026 parece ser su año definitivo.

Muchos especialistas en Europa indican que Luis Díaz tiene potencial para cumplir con un 2026, quedar en la historia y ser clave en los objetivos del Bayern Múnich antes del Mundial, que son ganar la Bundesliga, la Champions League y la Copa de Alemania. Lucho descansa y se inspira para arrollar en una temporada clave para su carrera deportiva y la historia del fútbol colombiano en el exterior.

En medio del afán por lograr títulos en el Bayern Múnich, Luis Díaz se consolida en un tridente de lujo con Michael Olise y Harry Kane. Los tres hacen carrera para estar como el mejor ataque del mundo y hasta el momento son los grandes candidatos a eso. Esa gran influencia con goles y asistencias en la Champions y Bundesliga, le ha permitido a Lucho ganarse más miradas y los pronósticos están a su favor.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP.
Luis Díaz durante un partido con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: DPPI via AFP

El medio especializado Goal lanzó una tentativa lista de candidatos a ganar el próximo Balón de Oro donde aparece Luis Díaz en el ‘Top 10′ junto a demás figuras de Inglaterra, España y Francia. En pleno fin de año 2025 y con un Mundial de por medio antes de conocer el ganador, el portal deportivo suelta una apuesta arriesgada donde Lucho es una de las revelaciones, teniendo en cuenta que en 2025 no estuvo ni en los 30 finalistas.

Candidatos al Balón de Oro 2025

Luis Díaz hace parte de una lista de 10 jugadores, que para muchos son los mejores de la actualidad entre las mejores ligas del mundo. Goal lo mete junto a otras estrellas de renombre, como Lamine Yamal del FC Barcelona y que irá como máximo favorito al título de Mundial con la Selección España.

Lamine Yamal celebra un gol contra el Villarreal en LaLiga.
Lamine Yamal celebra un gol contra el Villarreal en LaLiga. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

También destacan el ya campeón del mundo con Francia, Kylian Mbappé y deberá repuntar en LaLiga y Champions League con el Real Madrid, además de destacarse en la Copa Mundo para poder estar en la pelea por el Balón de Oro, que premia a los mejores jugadores desde julio de 2025 a julio 2026.

El ranking de candidatos al Balón de Oro

  1. Harry Kane (Bayern Múnich)
  2. Erling Haaland (Manchester City)
  3. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  4. Lamine Yamal (FC Barcelona)
  5. Declan Rice (Arsenal)
  6. Vitinha (PSG)
  7. Michael Olise (Bayern Múnich)
  8. Luis Díaz (Bayern Múnich)
  9. Lionel Messi (Inter Miami)
  10. Achraf Hakimi (PSG)

Es claro que para alcanzar el máximo galardón, no será suficiente con una excelente temporada en clubes y el Mundial 2026 será determinante para conocer el campeón. La Selección Colombia tiene expectativa en el planeta y está de candidatas a ser revelación.

Noticias Destacadas