Sorpresiva posición del Bayern de Luis Díaz en el ranking de los más valiosos del mundo: La Premier League por encima

Bayern Múnich cierra una mitad de temporada llena de buen fútbol y favoritismos que espera ratificar en el 2026. Antes del Mundial de selecciones de la FIFA, se conoció el ranking de los equipos de fútbol más valiosos del mundo y el gigante alemán, donde Luis Díaz brilla, sorprende por su posición.

El ranking lo dio a conocer el portal especializado Transfermarkt en plena Navidad, donde Real Madrid es el gran dominador con Kylian Mbappé a la cabeza, la Premier League sorprende y mete a sus mejores elementos, PSG se mantiene con Ousmane Dembelé como gran figura y el Bayern Múnich de Luis Díaz y el FC Barcelona no están en el Top 5. Entre los 10 primeros, hay seis clubes ingleses.

El primero en el listado es el Real Madrid, que tiene un valor de 1.380 millones de euros, siendo Kylian Mbappé su jugador más valioso. Su estructura, administración y política de fichajes y objetivos potencian el poder económico de su nómina. Desde el segundo lugar comienzan las sorpresas, pues el Arsenal de Londres está allí con 1.290 millones de euros.

Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Foto: Getty Images

Manchester City cierra el podio con 1.190 millones de euros en el valor de su nómina, siendo Erling Haaland su jugador más valioso. El cuarto lugar es para el PSG, actual campeón de la Champions League con Ousmane Dembelé como máxima estrella y con los dos galardones individuales del año (Balón de Oro y The Best), con el mismo valor que el club dirigido por Pep Guardiola.

Bayern Múnich fuera del Top 5 del ranking de los equipos más caros del mundo

En el quinto puesto aparece el Chelsea de Londres, uno de los clubes con mejor rendimiento en el año y actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, que tiene un valor de 1.180 millones de euros en el ranking de Transfermarkt y subiendo 40 millones la cotización respecto al año 2024.

Donald Trump haciendo entrega del trofeo del Mundial de Clubes al Chelsea en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Foto: AFP

En el sexto lugar está el FC Barcelona, que espera un gran alza del precio de Lamine Yamal en el 2026 para avanzar en el ranking. Por ahora, el equipo catalán tiene un valor de 1.120 millones de euros. En la séptima casilla está el Liverpool de Mohamed Salah, revalidando a la Premier League en el ranking y 1.040 millones de euros luego de los gastos multimillonarios en el anterior mercado con Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Hugo Ekitike.

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Hay que esperar hasta la octava posición para ver al Bayern Múnich de Luis Díaz, el equipo más valioso de Alemania que tuvo que invertir algo más de 70 millones de euros para romper el mercado de pases deportivamente hablando, más allá de relanzar una figura de primera plana de Europa. El gigante bávaro sigue enfocado en ganarlo todo sin tener una nómina costosa. 980 millones de euros.

Pantallazo Instagram: @transfermarkt.co Foto: Pantallazo Instagram: @transfermarkt.co

El Top 10 lo cierran otros dos clubes de Inglaterra, siendo Tottenham el noveno en el ranking con un valor de 878 millones de euros. Al Manchester United le alcanza para quedar décimo con 711 millones de euros.