Mundial 2026: Erling Haaland hace historia con Noruega y le manda contundente mensaje a la Selección Colombia

La máquina Erling Haaland no para en el fútbol de Europa y se mentaliza en el Mundial 2026 con la Selección Noruega.

William Horacio Perilla Gamboa

13 de noviembre de 2025, 9:45 p. m.
Erling Haaland celebra uno de los goles contra Estonia.
Erling Haaland celebra uno de los goles contra Estonia. | Foto: Fotos: AP y Getty Images

La Selección Noruega no pierde de vista los récords con Erling Haaland como gran líder del equipo. En una nueva edición de las Eliminatorias Europeas, el equipo europeo goleó y se acerca a la clasificación al Mundial 2026. No tuvo piedad con Estonia y le anotó cuatro goles en Oslo.

Alexander Sørloth fue el encargado de abrir el marcador y pudo firmar el doblete en el Ullevaal Stadion. El socio de Erling Haaland en la dupla marcó en el 50′ y dos minutos después anotó el segundo, lo que ya sentenciaba a Estonia a la derrota.

Por si fuera poco, al minuto 56 apareció Erling Haaland con todo su esplendor y marcó el tercero para Estonia. Al 62′, el ‘Androide’ firmó el doblete en el 4-0 parcial. A Estonia solamente le alcanzó para descontar al 64 a través de Robi Saarma.

Erling Haaland con Noruega durante el partido ante Estonia en Oslo.
Erling Haaland con Noruega durante el partido ante Estonia en Oslo. | Foto: UEFA via Getty Images

Con este 4-1 por la novena fecha en el Grupo I, la Selección Noruega sigue muy cerca de clasificar al Mundial 2026 y meter a Erling Haaland en la gran fiesta del fútbol. En esa misma zona, la Selección Italia sufre más de la cuenta y solamente la alcanzaría para ir al repechaje.

Noruega virtualmente en el Mundial 2026 y enfrentaría a Colombia

De esta manera, la Selección Noruega está virtualmente clasificada al Mundial 2026 con 21 puntos en la tabla de posiciones. Solamente una goleada de escándalo por más de 10 goles ante Italia en la décima fecha frenaría sus posibilidades mundialistas. Los ‘Vikingos’ irían a la Copa Mundo tras 28 años de ausencia (Francia 1998).

YouTube video player

De clasificar, Noruega entraría en el bombo 3 al sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington y de esta manera se abre una posibilidad de que el equipo liderado por Erling Haaland se enfrente a la Selección Colombia en tierras norteamericanas.

Cabe recordar que el bombo 1 lo integrarán los primeros nueve del Ranking FIFA más Estados Unidos, México y Canadá. En el segundo grupo, estaría Colombia, con Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador y Austria.

Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre.
Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

Y en el bombo 3, Noruega va con Australia, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Sudáfrica, Arabia Saudita, Uzbekistán y Honduras. Italia le dejaría su posición a Alemania en el primer grupo y pasaría al repechaje y de ganarlo, entraría en el bombo 4. El partido entre noruegos e italianos, que dejará listo el grupo I, se disputará el 16 de noviembre desde las 2:45 pm (hora colombiana).

