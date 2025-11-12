La ecuación que espera la Selección Colombia para saltar al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, gracias a Italia

Todo está listo para que el próximo 5 de diciembre en Washington se realice el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde la Selección Colombia estará presente, pero aún no se sabe si desde el bombo 1 o 2. En este noviembre, la ‘Tricolor’ tendrá mucho más clara sus posibilidades.

Hasta que existan opciones, la Selección Colombia tiene ilusiones de lograrlo. Por ejemplo, semanas atrás ese tema parecía muy complicado y aunque todavía lo es, un rival como Italia ya salió de la ecuación debido a que ya no compite en el Ranking FIFA y sigue muy enfocada a no volver a fallar y clasificar lo más pronto posible a la Copa Mundo.

No hay nada escrito y las opciones de Colombia están sobre la mesa. Cabe recordar que son nueve los equipos en el bombo 1 y se suman México, Estados Unidos y Canadá por su condición de anfitriones. Es decir, las casillas del 1 al 9 en el Ranking FIFA son el primer listado pensando en el sorteo en Washington.

Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

Acá es donde comienzan las posibilidades de Colombia, e Italia ya no está. Los italianos salen de la competencia en el Ranking FIFA debido a que tendría que jugar repechaje y si clasifica, irá al bombo 4. Los de la bota itálica son novenos y para sostenerse tendrán que acumular seis puntos más, sin margen de error. Por ahora, le cede esa posición a Alemania.

Colombia se ilusiona con dar el salto al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026

Tras Alemania (1713.3 puntos), aparecen Croacia (1710.15) y Marruecos (1710.11). Ahí sigue la Selección Colombia con 1695.72 de puntaje y hay una cosa muy clara: tendrá que ganar y golear en los amistosos contra Australia y Nueva Zelanda para escalar en el ranking e intentar lo que parece un milagro.

Con una dificultad adicional, Colombia también espera caídas durísimas de Croacia, Marruecos y Alemania en las Eliminatorias de África y Europa. Se debe tener en cuenta que mientras estos tres equipos jugarán fase clasificatoria, la ‘Tricolor’ va en modo amistoso, que no da el mismo puntaje a un juego oficial.

Cabe recordar que los marroquíes fueron el primer clasificado por África al Mundial 2026 y enfrentarán a Mozambique esta fecha de eliminatorias africanas. La Selección Alemania definirá su cupo ante Luxemburgo. Por otra parte, Croacia tiene una opción clarísima de ir definiendo su presencia en la Copa Mundo ante Islas Feroe.

Los amistosos de la Selección Colombia en el mes de noviembre

Colombia vs. Australia

Sábado, 15 de noviembre

Hora: 7:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión y RCN

Estadio: Chase Stadium, Florida.

Colombia vs. Nueva Zelanda

Martes, 18 de noviembre

Hora: 8:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión y RCN

Estadio: Citi Field Stadium, de Nueva York.

Bombos del Mundial 2026 hasta el momento

Bombo 1 (Cabezas de serie)

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

España

Francia

Portugal

Países Bajos

Bélgica *

Italia *

Bombo 2