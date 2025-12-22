En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

No son buenas noticias para el Liverpool de Arne Slot en Inglaterra, mientras Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich con goles, asistencias, titular indiscutido y entre los mejores extremos del mundo, uno de sus reemplazos, que valió 145 millones de euros en Anfield, no está dando resultados y por si fuera poco registra una delicada lesión de tobillo y peroné.

Se trata del delantero sueco Alexander Isak, quien se enfrenta a una larga baja tras someterse este lunes a una operación de tobillo y fractura de peroné, confirmó Liverpool en sus canales oficiales. Cuando Luis Díaz pedía un justo aumento de salario, en Anfield prefirieron salir al mercado y desembolsar grandes recursos por este futbolista que ahora está en horas bajas por la novedad médica que registra.

Isak fue fichado del Newcastle United por la cifra récord en el fútbol de Inglaterra (168 millones de dólares) y ahora sufre la mencionada lesión luego de marcar un gol en la victoria de Liverpool 2-1 de visita ante el Tottenham en Londres.

El sueco, de 26 años, fue derribado por el defensa de los Spurs, Micky van de Ven, y abandonó el campo cojeando inmediatamente después de su gol. Horas después, Liverpool notificó: “Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una operación por la lesión que sufrió el sábado”.

Alexander Isak estará varias semanas de baja en el Liverpool

Y es que la cuestión es más grave de lo que se esperaba, pues además de la lesión de tobillo, se confirmó fractura de peroné, lo que agrava su situación y seguramente se perderá lo que queda de temporada en Europa.

Florian Wirtz y Alexander Isak durante un entrenamiento del Liverpool. Foto: Getty Images

“Tras el diagnóstico, se le practicó una intervención quirúrgica en el tobillo, que incluía una fractura de peroné”, agregó Liverpool en un comunicado de prensa. “La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Entrenamiento (del Liverpool), sin que se haya establecido aún un plazo para su regreso”, informó el club.

Fabrizio Romano confirmó la noticia. Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano

La lesión de Isak es el último contratiempo en su decepcionante inicio de temporada con el Liverpool, en el que solo marcó tres goles en 16 partidos desde que se concretó su fichaje en setiembre pasado. Muchas reflexiones para el departamento de contrataciones del club inglés, pues el alemán Florian Wirtz tampoco ha cumplido con lo esperado y fue otro fichaje multimillonario tras la ida de Luis Díaz.