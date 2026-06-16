Cursos gratuitos de conducción para micromovilidad eléctrica en Bogotá: la propuesta que impulsa un concejal

En Bogotá, es notable observar cada vez más vehículos livianos eléctricos. Su acelerado crecimiento responde a que son vistos como una alternativa más económica y rapida en comparación con otros modelos de movilidad.

MinTransporte publicó nuevo proyecto que busca regular motos y patinetas eléctricas

Sin embargo, varias figuras públicas se preocupan por los siniestros viales que ocurren habitualmente, por lo que anticiparse antes de que se presente un problema es vital.

Por ello, el concejal de Bogotá Julián Forero ha radicado un proyecto de acuerdo cuyo objetivo es implementar cursos gratuitos de formación teórico-práctica para los usuarios de estos vehículos, incluidos patinetas eléctricas, monopatines, mopeds y otros.

El auge de los vehículos eléctricos livianos en Bogotá

El concejal ha reiterado que Bogotá tiene que promover una movilidad más segura entre estos vehículos. Entre los años 2022 y 2025, según Foreor, a Colombia fueron importados más de 465.000 vehículos ligeros, generando un crecimiento del 289 %.

Asimismo, registros de la Andi y Fenalco indican que las patinetas eléctricas han aumentado el último año, presentando un aumento cercano al 150 %, mientras que los mopeds subieron a un 97 %.

Los vehículos eléctricos livianos destacan por su bajo costo de operación y su aporte a la reducción de emisiones contaminantes. Foto: Anadolu via Getty Images

Uno de los mayores éxitos de estas unidades se debe a su bajo costo de operación; varios de los usuarios que regularmente los utilizan afirman que los incrementos mensuales en su factura de energía superan apenas entre 12.000 y 15.000 pesos.

Otro de los beneficios que tienen estos vehículos es que ayudan a reducir la contaminación auditiva, disminuir las emisiones contaminantes y optimizar los tiempos de trayecto en la ciudad.

Los siniestros viales en Bogotá

Con el aumento de la micromovilidad eléctrica en la ciudad, también se presentan mayores preocupaciones ante los accidentes viales.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el 2020 ha fallecido un total de 20 personas que se encontraban movilizándose en patinetas eléctricas. Solamente durante el 2025, fueron registrados ocho fallecimientos.

Por ende, el concejal Julián Forero afirma que no se puede esperar para implementar medidas que eviten más siniestros en Bogotá.

“La falta de destrezas para conducir le está cobrando la vida a muchos actores viales. Las personas que adquieren vehículos personales de movilidad eléctrica hoy no cuentan con espacios adecuados donde puedan aprender técnicas básicas de conducción, reacción ante riesgos o maniobras seguras. Estos usuarios aumentan cada día y Bogotá tiene la responsabilidad de brindar escenarios gratuitos donde puedan practicar y adquirir habilidades que les permitan movilizarse de manera segura”, comentó.

La experiencia es clave para evitar futuros accidentes. Según registros de la Secretaría Distrital de Movilidad, cuatro de cada 10 personas han fallecido en siniestros viales, ya que tenían menos de dos años de experiencia conduciendo.