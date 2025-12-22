Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Comparación de salarios de Luis Díaz en el Bayern Múnich y Lamine Yamal en FC Barcelona. La diferencia es abismal.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de diciembre de 2025, 1:01 a. m.
Luis Díaz y Lamine Yamal
Luis Díaz y Lamine Yamal Foto: Fotos: Getty Images

Hablamos de dos figuras de talla mundial. Lamine Yamal se perfila como el futuro de la Selección España y su nombre de por medio basta para que los españoles sean favoritos en el Mundial 2026. Es el hombre del momento en el fútbol español y cierra una mitad de temporada con altísimo nivel y con el FC Barcelona por encima del Real Madrid.

Lamine Yamal no pudo ganar ningún premio a los que era favorito. Por ejemplo, en la gala del Balón de Oro quedó segundo tras el francés Ousmane Dembélé, mismo resultado se repitió en el The Best de la Fifa. Pese a ello, repitió el Trofeo Kopa Masculino, que le otorga como el mejor futbolista del mundo menor de 21 años. Con apenas 18 años, está llamado a quedar en lo más alto de la historia y el Mundial 2026 lo ve con prioridad.

En las últimas horas, Lamine se dejó ver en redes sociales con una camiseta de la Selección Colombia con el nombre de Luis Díaz en su espalda, lo que forzó millones de vistas y deja de por medio una buena amistad entre el joven jugador y el máximo representante del fútbol colombiano en el exterior.

Lamine Yamal vistiendo la camiseta de Luis Díaz en su primer video de YouTube
Lamine Yamal vistiendo la camiseta de Luis Díaz en su primer video de YouTube Foto: Canal de Lamine Yamal

La diferencia de salarios entre estos jugadores resulta abismal. Tras la firma de Luis Díaz con el Bayern Múnich en el mercado anterior, tuvo un considerable aumento salarial que supera con contundencia los 3,3 millones de euros que ganaba en el Liverpool. Ahora, Lucho tiene un salario de 14 millones de euros y bonos por 3,5 millones, para un total de ingresos anuales de 17,5 millones de euros.

