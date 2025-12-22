Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Hablamos de dos figuras de talla mundial. Lamine Yamal se perfila como el futuro de la Selección España y su nombre de por medio basta para que los españoles sean favoritos en el Mundial 2026. Es el hombre del momento en el fútbol español y cierra una mitad de temporada con altísimo nivel y con el FC Barcelona por encima del Real Madrid.

Lamine Yamal no pudo ganar ningún premio a los que era favorito. Por ejemplo, en la gala del Balón de Oro quedó segundo tras el francés Ousmane Dembélé, mismo resultado se repitió en el The Best de la Fifa. Pese a ello, repitió el Trofeo Kopa Masculino, que le otorga como el mejor futbolista del mundo menor de 21 años. Con apenas 18 años, está llamado a quedar en lo más alto de la historia y el Mundial 2026 lo ve con prioridad.

En las últimas horas, Lamine se dejó ver en redes sociales con una camiseta de la Selección Colombia con el nombre de Luis Díaz en su espalda, lo que forzó millones de vistas y deja de por medio una buena amistad entre el joven jugador y el máximo representante del fútbol colombiano en el exterior.

Lamine Yamal vistiendo la camiseta de Luis Díaz en su primer video de YouTube Foto: Canal de Lamine Yamal

La diferencia de salarios entre estos jugadores resulta abismal. Tras la firma de Luis Díaz con el Bayern Múnich en el mercado anterior, tuvo un considerable aumento salarial que supera con contundencia los 3,3 millones de euros que ganaba en el Liverpool. Ahora, Lucho tiene un salario de 14 millones de euros y bonos por 3,5 millones, para un total de ingresos anuales de 17,5 millones de euros.

El salario de Lamine Yamal en FC Barcelona

Lamine Yamal viste la camiseta del FC Barcelona, donde es uno de los mejores pagos de la nómina. El volante tiene un ingreso anual de 16,7 millones de euros tras la renovación de contrato firmada antes de comenzar la actual temporada y apenas cumplió los 18 años de edad.

El vínculo de Lamine con el FC Barcelona va hasta 2031, con una cláusula de 1.000 millones de euros. Al salario se le deben sumar bonos que ascienden hasta los 10 millones de euros, para ingresos anuales de hasta 27 millones de euros, según el portal especializado Capology.

Es decir, la diferencia salarial la domina Lamine Yamal en el Barcelona, con una ventaja de 10 millones de euros. Los ingresos de Lucho en el Bayern Múnich, incluso sumando los bonos por temporada, apenas le permiten igualar el salario de Yamal, que eleva sus cifras hasta los 27 millones de euros con los bonus.

Lamine Yamal celebra un gol contra el Villarreal en LaLiga. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ya si hablamos solamente del salario por temporada, la diferencia del español sobre el colombiano es de casi tres millones de euros.