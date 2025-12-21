Deportes

Barcelona, campeón de invierno; espectacular racha avisa a Real Madrid de Xabi Alonso: así va la tabla

FC Barcelona enciende las alarmas en el Real Madrid y anticipa una reñida pelea en España hasta mediados de año. Por ahora, se corona campeón de invierno y pone en alerta al técnico Xabi Alonso.

William Horacio Perilla Gamboa

22 de diciembre de 2025, 12:42 a. m.
Raphinha y Lamine Yamal celebran. Xabi Alonso analiza el juego ante Sevilla.
FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno en el fútbol español. El club catalán logró una impresionante racha a final de año que lo catapulta como el mejor equipo de España en la actualidad y mete presión en el Real Madrid de Xabi Alonso. El técnico alemán Hansi Flick pudo sorprender y ahora le apunta al título antes del Mundial 2026.

Una temporada que se comenzó con muchas dudas de por medio y con Hansi Flick en medio de una fuerte presión. Las cosas fueron mejorando a medida que avanzaba la temporada y sus figuras lograron estabilizarse con un altísimo nivel en la cancha, lo que les permitió aprovechar el bache de Real Madrid y conquistar el primer lugar antes del parón por la Navidad.

En su última presentación, FC Barcelona venció 2-0 al Villarreal en condición de visitante con goles de Raphinha y Lamine Yamal, en juego válido por la fecha 17 de LaLiga, suficiente para quedar en el primer lugar con 46 puntos y ampliando la diferencia con el Real Madrid. El torneo volverá el 3 de enero de 2026, cuando el club catalán enfrente el derbi con el Espanyol.

Barcelona celebra un gol contra el Villarreal.
En lo que a la racha se refiere, Hansi Flick suma siete partidos consecutivos con victorias, sumando todas las competiciones, lo que le permitió ser primero en LaLiga, avanzar de ronda en la Copa del Rey y escalar en la fase liga de la Champions League. En medio de esa gran seguidilla, se destacan el 3-5 en La Cartuja contra el Betis, el mencionado 0-2 en La Cerámica, el 3-1 ante Atlético de Madrid en el Camp Nou y el 2-1 con Eintracht Frankfurt.

Aviso para Xabi Alonso y Real Madrid

Xavi Alonso en partido contra el Sevilla.
Mientras Hansi Flick toma un respiro y va tranquilo a las vacaciones por el primer puesto, en Real Madrid hay aires de preocupación y Xabi Alonso está lejos de la tranquilidad. El club blanco es segundo con 42 unidades y el rival va sacando más diferencia que le dificulta en la pelea por el título.

En su más reciente salida, venció 2-0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu, pero eso no parece ser suficiente, pues los fanáticos se quejan de un mal juego y planteamientos por parte de Alonso. Real Madrid sale a vacaciones con varias cosas por corregir y no se descartan movimientos bruscos en el mercado para mejorar las sociedades con Kylian Mbappé. Volverá el próximo 4 de enero contra el Betis.

