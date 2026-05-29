Atlético de Madrid le respondió al Barcelona: así va el negocio millonario por Julián Álvarez

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, Barcelona presentó su primera oferta formal por el fichaje de Julián Álvarez para la próxima temporada.

Atlético de Madrid no quiere desprenderse del atacante argentino, pero sabe que será difícil oponerse al deseo del jugador y todo lo que puede significar mediáticamente.

“Barcelona envía su primera oferta oficial al Atlético de Madrid por Julián Álvarez por valor de 100 millones de euros. Sin variables ni jugadores involucrados", indicó Fabrizio en su cuenta de X.

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El reconocido periodista italiano añadió que “el Atlético no está contento con la situación de las últimas 24 horas, pero Julián ya ha pedido su salida”.

Barcelona le madrugó al mercado de fichajes y ya aseguró la contratación de Anthony Gordon procedente de Newcastle. Ahora se enfoca en el reemplazo de Robert Lewandowski, que terminó su contrato y buscará nuevos aires para terminar su carrera profesional.

Julián Álvarez, deseo del Barcelona para la próxima temporada. Foto: Getty Images

La respuesta del Atlético

Barcelona lanzó esa primera oferta con el objetivo de tantear las expectativas del Atlético. La respuesta que recibieron fue negativa, sin embargo, el mercado de fichajes apenas está empezando en España.

“Atlético de Madrid no tiene intención de aceptar 100 millones de euros como precio de salida para Julián Álvarez. El Barcelona está dispuesto a retomar las negociaciones pronto; el entorno de Julián ya le ha dejado claro al Atlético que quiere marcharse”, actualizó Fabrizio Romano.

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El argentino fue convocado al Mundial 2026 y se estará sumando en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Las negociaciones estarán a cargo de su representante, que podría mantener reuniones en las próximas horas con la dirección deportiva del Barça. Este primer intento es una declaración de intenciones que invita a Julián Álvarez a ejercer presión para poder salir.

¿Qué dicen en la prensa española?

A través de los medios españoles, el Atlético de Madrid niega que haya recibido una oferta formal del Barcelona o de cualquier otro club interesado en Julián Álvarez.

Mundo Deportivo consultó fuentes en la interna del conjunto colchonero y respondieron que se trata de “otra mentira más”.

Atlético de Madrid se para en la raya sobre el futuro de su delantero, que llegó la temporada pasada procedente del Manchester City. “No la vamos a aceptar, porque Julián no está en venta”, habrían manifestado desde la dirigencia.

Julián tiene contrato hasta mediados de 2030, otro factor que complica su posible salida al Barcelona. El exRiver tiene una cláusula de rescisión que asciende a 500 millones de euros, pero los expertos fijan su venta en entre 100 y 150 millones.