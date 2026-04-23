Parte médico de Lamine Yamal para el Mundial 2026 es oficial: será baja por largo periodo

En angustia máxima estará durante los próximos 50 días la Selección de España, luego de confirmarse que su máxima figura, Lamine Yamal, sufrió una lesión grave a pocas semanas de que inicie la Copa del Mundo 2026.

Según lo reportado por su club, Barcelona: “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

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“El jugador seguirá un tratamiento conservador”, esto apunta a que, de momento, no volverá a tener acción en entrenamientos, ni mucho menos en partidos oficiales.

“Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, apuntan los blaugranas.

Aunque se diga que “está previsto” que estará para el Mundial, no se puede cantar victoria. Dichas complicaciones físicas, dependiendo del grado, pueden llegar a demorarse varios meses en su recuperación.

España espera por la recuperación de Lamine Yamal, quien se lesionó a 50 días del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Helena Condis, periodista de Cope, dio a conocer un día antes que si se trataba de algo de primer grado, implicaría entre 1-3 semanas; de ser de segundo, se iría de largo de 4 a 8 semanas, y finalmente, si era el caso de ser de tercer grado, pasaría entre 3-6 meses fuera de las canchas.

Por la información dada por el cuadro culé, lo de Yamal sería de grado 1-2. Los servicios médicos de Barcelona, así como los de España, se centrarán en poner a punto a su máxima estrella para que llegue al 100 %.

En caso de que los tiempos de recuperación se amplíen, Luis de la Fuente, DT de España, podría anunciarlo en la lista definitiva de los ibéricos, pero darle tiempo en medio de la misma Copa del Mundo y usarlo para la fecha 2 o 3 de la fase de grupos.

En ediciones pasadas se ha dado este escenario con otras figuras, las cuales sufrieron algún tipo de lesión en los días previos, pero no los querían dejar por fuera por la importancia que tenían para sus naciones.

España, candidata al Mundial 2026

La Selección de España, con o sin Yamal, es una de las que se postula a ser campeona del certamen que está previsto a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Su gran nivel a lo largo de las eliminatorias de la Uefa, así como reciente título de Eurocopa y aparición de una camada de jugadores de primer nivel, hacen pensar que le dará pelea a Francia, Argentina, entre otras.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en un duelo entre España y Francia Foto: Getty Images

Para Lamine, de 18 años, el de Norteamérica sería el primer Mundial que viva con su país y por eso es que hay tanta tensión después de que cayera lesionado en el partido más reciente de LaLiga.

Al Barcelona tan solo le resta el certamen local, debido a que en la Champions League fue eliminado en cuartos de final a manos del Atlético Madrid y salió anticipadamente de la Copa del Rey, ganada por la Real Sociedad el fin de semana pasado.