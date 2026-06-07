Lamine Yamal acabó con el misterio: contó la verdad de por qué siempre tiene vendada la mano

Lamine Yamal es hoy por hoy uno de los jugadores de fútbol más mediáticos que hay. El español ha enamorado a sus fanáticos con la magia que muestra sobre el campo y con un balón, lo que ha llevado a que haya un interés por distintos aspectos de su vida.

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Por eso, muchas de las cosas que suele decir o contar el deportista del Barcelona, llaman demasiado la atención y se vuelven virales rápidamente.

Una de las preguntas más constantes que siempre se ha tenido sobre el número 10, es por qué en los partidos lleva la mano vendada. Incluso, esto llevó a que se tuvieran todo tipo de especulaciones.

Pues bien, después de muchas teorías, el jugador por fin acabó con el misterio y confesó la verdad sobre este vendaje. Lo hizo en su último video que publicó en su canal de YouTube, donde muestra otros contextos de su vida fuera del fútbol.

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Según comentó, el vendaje en la mano no tiene nada que ver con una lesión deportiva o algún tratamiento, como se dijo. “Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me reventé los dedos”, comentó.

El golpe llevó a que los dedos se le hincharan un poco, por lo que en un primer momento sí necesito la venda. Sin embargo, desde eso ya no era necesaria, pero le terminó gustando y por eso hoy en día siempre se le ve así.

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“A partir de ahí me vendé y como que el me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Me acuerdo que hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé”, dijo.

Yamal cerró diciendo: “Me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo”.

De esta forma, la estrella de la Selección de España acabó por completo las especulaciones sobre este vendaje y dejó en claro que lo seguirá usando en el futuro.