Lamine Yamal no jugaría todo el Mundial 2026 con España: revelan los partidos que se perdería

La selección de España vive horas de absoluta zozobra de cara al Mundial 2026. Este lunes, 18 de mayo, rumores de la prensa internacional indican que la joya de La Roja, Lamine Yamal, se perdería uno o dos partidos en la cita orbital.

La selección española recupera una figura para el Mundial 2026: inspiración total para Lamine Yamal

Todo por la lesión que sufrió a finales del pasado mes de abril y de la cual se sigue recuperando. De hecho, Lamine no jugó el cierre de la temporada con su equipo, el FC Barcelona, que se coronó como campeón de LaLiga.

“Lamine Yamal se perderá el primer partido de España en el Mundial y es duda para el segundo”

Fue The Athletic el que entregó los detalles. Afirman que Lamine Yamal se perdería el debut ante Cabo Verde el 15 de junio, y aún es duda para enfrentar a Arabia Saudí el 21 de junio. Cuentan que es “según fuentes con conocimiento de su recuperación“.

“Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) afirman que la federación ha estado en contacto con el Barcelona y Yamal, y que miembros de su cuerpo médico realizan visitas periódicas a Barcelona para supervisar su evolución”, añade el medio referenciado.

Lamine Yamal es uno de los llamados a figurar en esta venidera Copa del Mundo. De hecho, espera guiar a la selección de España, siendo esta una de las favoritas a obtener el máximo trofeo en el deporte balompié.

Lamine Yamal, la gran figura de la Selección de España. Foto: Getty Images

Con base a la información que presenta la prensa internacional, entonces el debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026 sería ante Uruguay el 26 de junio. Será por la tercera fecha del grupo H.

Tormenta en España: Fermín López se pierde el Mundial 2026

En solo cuestión de horas, las noticias que rodean a la selección de España no acaban siendo positivas. Además de que Lamine Yamal se perdería el arranque del Mundial, lo que sí es confirmado es la baja de Fermín López.

Fermín, compañero de Lamine Yamal en FC Barcelona, salió lesionado el pasado 17 de mayo en el partido contra Betis por LaLiga. Horas después, el cuadro culé reveló que el jugador sufrió una fractura en su pie derecho; por tanto, se pierde el Mundial 2026.

“El jugador del primer equipo, Fermín López, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho en el partido contra el Betis. El jugador será intervenido quirúrgicamente”, reveló Barcelona.

MEDICAL REPORT 🚨



The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Son varios los temas en los que tiene que pensar el seleccionador español, Luis de la Fuente. Fermín era uno de sus fijos para el Mundial 2026 y ahora deberá encontrarle reemplazo.