James Rodríguez ya piensa en el Mundial 2026: llamativa publicación desató especulaciones

Parece que James Rodríguez ya dejó atrás al Minnesota United y comenzó a pensar en la Selección Colombia y en lo que será el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Pese a la temporada irregular que ha tenido, pues ha jugado muy pocos partidos, el número 10 es uno de los fijos de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo y nuevamente tendrá la tarea de liderar a la Tricolor.

Se espera que el volante sea uno de los primeros en unirse a la concentración de la escuadra nacional, donde se le hará un trabajo especial para que llegue de la mejor forma a la cita orbital.

Por lo mismo, James llamó la atención por una publicación que realizó este domingo, 17 de mayo, en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 50 millones de seguidores.

En una primera imagen, se le ve acostado en lo que parece ser un viaje de avión privado. Rodríguez está muy sonriente y tranquilo.

En las siguientes dos fotos, la exestrella del Real Madrid aparece en pantaloneta, sin camiseta y realizando un entrenamiento físico, dejando al descubierto el aspecto en el que se encuentra,

“Domingo”, escribió en el post y lo acompañó con el emoticón de una llama.

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Hasta el momento no se sabe con exactitud hacia donde se dirigía, pero hace algunos días el capitán había confirmado que este 17 de mayo viajaría a Medellín y se pondría a las órdenes de Néstor Lorenzo.

“Sí, el 17, ya para la próxima semana estaría con ellos. Obviamente quiero pensar en lo que viene. Tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno. Como te dije antes, día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de muy buena manera, y bueno, así me den 30 o 40 o todo el partido debo estar listo“, comentó en aquella ocasión.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: AFP

Por lo mismo, se presume que ya estaría en territorio colombiano para empezar su trabajo de cara a lo que será el Mundial 2026, que puede ser el último que dispute en su carrera.

Se espera que en los próximos días, una vez terminen la temporada con sus equipos, los jugadores poco a poco se vayan uniendo para preparar la Copa del Mundo.