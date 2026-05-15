Esta sería la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: ojo a los nombres

La Selección Colombia comienza la recta final hacia el Mundial 2026 y el técnico Néstor Lorenzo ajusta detalles y así poder llegar al debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México lo más fortalecido posible. El entrenador entregó la prelista de 55 futbolistas en una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá y ya se van conociendo nombres que definitivamente sí estarán en el grupo de 26.

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La idea de la Selección Colombia es tener un excelente debut y así dar el primer paso a la clasificación a la siguiente ronda. La victoria contra los uzbekos se da como objetivo prioritario en la carrera por avanzar de ronda en el Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo ya trabaja en la logística y asuntos tácticos desde Medellín, luego el grupo estará en Bogotá para el amistoso contra Costa Rica y la primera semana de junio viajará a San Diego para otro partido con Jordania.

Esa ‘miniconcentración’ de Medellín reunirá al grupo hasta el 23 de mayo. En esos días se adelantarán trabajos y charlas tácticas y técnicas con el cuerpo técnico. Uno de los jugadores que estará en este lapso de tiempo en Medellín con la Selección Colombia es James Rodríguez, quien confirmó que estará a disposición en el grupo sobre el 17 de mayo y es un hecho que estará entre los 26.

El 25 de mayo se volverán a ver en Bogotá para alistar el partido de despedida contra Costa Rica en El Campín, que se disputará el 1 de junio. Sobre esas fechas ya se tendrán el grupo de 26 confirmado. En medio del cronograma de trabajo y la logística, se filtró la que sería esa lista definitiva y es que no se darían muchas sorpresas, sin tener en cuenta improvistos, decisiones técnicas de última hora o lesiones.

Ambos son los principales encargados de generar los goles para la 'Tricolor'. Foto: FIFA

Así como James Rodríguez, hay varios nombres que se pueden dar por confirmados en la lista de 26, como por ejemplo, Luis Díaz del Bayern Múnich y la super estrella de la Selección Colombia. Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Luis Javier Suárez estarían en la convocatoria final.

Posible lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG) Camilo Vagas (Atlas - MEX) Daniel Muñoz (Crystal Palace - ING) David Ospina (Atlético Nacional - COL) Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR) Déiver Machado (Nantes - FRA) Jhon Janer Lucumí (Bologna - ITA) Johan Mojica (Mallorca - ESP) Juan David Cabal (Juventus - ITA) Santiago Arias (Independiente - ARG) Yerson Mosquera (Wolverhampton - ING) James Rodríguez (Minnesota - USA) Gustavo Puerta (Racing - ESP) Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG) Jefferson Lerma (Crystal Palace - ING) Jhon Arias (Palmeiras - BRA) Jorge Carrascal (Flamengo - BRA) Juan Fernando Quintero (River Plate ARG) Kevin Castaño (River Plate ARG) Richard Ríos (Benfica - POR) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - BRA) Jhon Córdoba (Krasnodar - RUS) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre - BRA) Luis Díaz (Bayern Múnich - ALE) Luis Javier Suárez (Sporting - POR) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre - BRA)

¿Cuándo se conocerá la convocatoria para el Mundial 2026?

Todo apunta a que sea el 2 de junio próximo, luego de haber jugado el amistoso que está previsto para el día 1 de junio contra Costa Rica.

En 27 días el Mundial estará teniendo su apertura oficial. La Tricolor debutará hasta el 17 de junio, cuando se mida a Uzbekistán en la Ciudad de México.