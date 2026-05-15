GPS para moto en Colombia: cuándo se debe usar para navegar con seguridad sin necesidad de utilizar el celular

Es habitual depender de las tecnologías y dispositivos móviles modernos hoy en día para movilizarse en Colombia, ya que dentro de ellas se encuentran miles de aplicaciones como Waze y Google Maps que permiten conocer las rutas que se deben utilizar para llegar a los destinos.

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En el caso de motocicletas, usualmente los conductores colocan los teléfonos en la manilla para utilizarlos como GPS.

No obstante, el país está conformado por varias carreteras entre montañas, que presentan múltiples desvíos inesperados y rutas que no emiten una buena señal para los celulares.

Asimismo, utilizar este dispositivo como sistema de navegación trae sus desventajas, entre ellas el desgaste por vibraciones, daños por emisiones de calor o distracciones que ocurren por notificaciones mientras conduce el piloto.

Utilizar un GPS especializado puede evitar daños en el celular y mejorar la seguridad del motociclista. Foto: Getty Images

Es por estos inconvenientes que varias empresas y organismos del sector automotor recomiendan que los motociclistas porten en sus vehículos GPS diseñados para la moto, que brindan ventajas en comparación con el celular.

El GPS para moto: en qué se distingue del celular

De acuerdo con el concesionario y distribuidor de motos, Dismerca, el GPS para moto es un dispositivo de navegación diseñado exclusivamente para este vehículo.

Dentro de sus características, contiene una pantalla que resiste la luz solar directa, tiene una protección para agua y polvo y resiste vibraciones provocadas por el motor de la motocicleta.

Asimismo, le comunica al conductor las alertas de tráfico, detección de curvas y conectividad con el teléfono móvil para realizar llamadas o escuchar música. El GPS posee una interfaz creada para ser utilizada con guantes, con iconos grandes y una pantalla táctil de alta sensibilidad.

Una de las ventajas que tiene contra el celular es que tiene descargados los mapas dentro de una memoria interna, por lo que no depende de una señal para entrar en funcionamiento.

¿Cuáles son los factores que hay que considerar antes de comprar un GPS para moto?

Según Dismerca, hay 4 aspectos que los motociclistas deben tener en cuenta previamente a adquirir un GPS para sus vehículos.

Entre estos se encuentra la autonomía de la batería, ya que para aquellas personas que disponen a realizar rutas largas en Colombia, se recomienda utilizar aquellas fuentes de energía que tengan una duración de mínimo 3 horas. Incluso, existen modelos con la capacidad de conectarse directamente con la batería de la moto.

Otro factor a considerar es el tamaño de la pantalla del GPS, donde se recomienda utilizar aquellos dispositivos que tengan un visor de 4 a 5 pulgadas, al ser las más prácticas para ver desde el manillar de la motocicleta sin que el conductor tenga que detenerse.

La resistencia al agua es un elemento importante antes de adquirir un GPS; se aconseja que el dispositivo de navegación tenga al menos una certificación IPX5, capaz de soportar precipitaciones al conducir.

Finalmente, se aconseja que el GPS tenga todos los mapas de Colombia descargados o descargables, para permitir el acompañamiento al conductor en zonas que no poseen una buena señal.