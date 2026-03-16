¿Google Maps y Waze permiten encontrar la gasolina más barata?: así puede usar las ‘apps’ para ahorrar unos pesos

Las aplicaciones de navegación digital se han convertido en aliadas cotidianas para millones de usuarios. Entre las más utilizadas destacan Google Maps y Waze, dos herramientas que han transformado la manera en que las personas se desplazan por la ciudad y planifican sus recorridos.

Diferencias entre Waze y Google Maps con su nueva actualización, ¿con cuál se queda?

Ambas plataformas permiten localizar direcciones, trazar rutas y calcular con precisión el tiempo estimado de llegada. Gracias al uso del GPS y a la actualización constante de datos en tiempo real, los usuarios pueden conocer el estado del tráfico, identificar rutas alternativas y evitar retrasos causados por congestiones, accidentes o cierres viales.

Una de las principales ventajas de estas aplicaciones es la información dinámica sobre las condiciones de las vías. En el caso de Waze, buena parte de los datos proviene de su propia comunidad de conductores, que reporta incidentes, obras o peligros en la carretera en tiempo real.

Por su parte, Google Maps destaca por su amplia base de datos y por integrar múltiples funciones en una sola plataforma. Además de orientar a conductores, también facilita la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.

Las aplicaciones de navegación digital se han vuelto herramientas cotidianas para millones de personas. Foto: Getty Images

Sin embargo, existe una función poco conocida que puede resultar muy útil en el día a día: ambas aplicaciones permiten buscar estaciones de servicio cercanas y comparar el precio del combustible para encontrar las opciones más económicas.

De acuerdo con el portal especializado Xataka, Google Maps muestra las gasolineras directamente en el mapa e incluye precios aproximados del combustible, información que suele provenir de bases de datos externas o fuentes oficiales, lo que permite una cobertura amplia y relativamente actualizada.

Waze también muestra estaciones cercanas y el precio del combustible, pero añade la posibilidad de ordenar los resultados según distintos criterios, como la distancia o el costo. Esto facilita localizar rápidamente la gasolinera más barata, aunque parte de la información depende de los reportes realizados por los propios usuarios.

Ambas aplicaciones permiten localizar gasolineras cercanas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para utilizar esta función en Waze, primero debe descargar la aplicación desde la tienda correspondiente a su sistema operativo e iniciar sesión con su usuario y contraseña. Una vez dentro, es necesario permitir el acceso a la ubicación para que la plataforma muestre resultados precisos.

Luego, en la barra de búsqueda, escriba “Gasolineras”. La aplicación mostrará las estaciones de servicio más cercanas y permitirá organizar los resultados por precio, distancia o marca. Si desea encontrar las opciones más económicas, basta con seleccionar el filtro de “precio”.

Al pulsar sobre cada estación en el mapa, podrá consultar detalles como el costo del combustible y los horarios de atención —muchas operan las 24 horas—, además de acceder a la ruta más rápida para llegar y recargar gasolina.