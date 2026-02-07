Tecnología

La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

Google ha desplegado esta función de forma progresiva, priorizando grandes ciudades y destinos turísticos.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
7 de febrero de 2026, 9:07 p. m.
La Vista Inmersiva no está habilitada en todo el mundo
La Vista Inmersiva no está habilitada en todo el mundo Foto: Getty Images

Google Maps cuenta con una amplia gama de funciones que muchos usuarios desconocen. Entre ellas se encuentran trucos como la pantalla dividida para ver Street View junto al mapa o la llamada Vista Inmersiva, una herramienta que permite explorar lugares y previsualizar rutas gracias al uso de inteligencia artificial (IA).

Presentada en 2022, la Vista Inmersiva de Google Maps ofrece la posibilidad de recorrer virtualmente monumentos, museos e incluso ciudades completas desde el teléfono móvil. Esta función combina imágenes reales, modelos 3D y datos de IA para mostrar cómo luce un lugar en distintos momentos del día.

Ciudades donde está disponible la ‘Vista Inmersiva’

Actualmente, la Vista Inmersiva puede utilizarse en ciudades como Ámsterdam, Berlín, Dublín, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, San Francisco, San José (Costa Rica), Seattle, Tokio, Venecia, Budapest, Milán, Praga, Roma, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bangkok, Pekín, Dubái, Hong Kong, Yakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Sídney y Ciudad del Cabo.

Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.
Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores. Foto: Montaje con Getty Images

En el caso de España, la función está disponible en Barcelona (en toda la ciudad), Madrid (Plaza de España y Museo del Prado) y Córdoba (Mezquita-Catedral).

Estas son dos formas de usarla

Existen dos formas de utilizar la Vista Inmersiva: para explorar un lugar concreto o para previsualizar una ruta.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

La primera opción es ideal para ciudades que no cuentan con Vista Inmersiva completa, pero sí en puntos emblemáticos. Por ejemplo, en Córdoba solo es posible recorrer virtualmente la Mezquita-Catedral. Para hacerlo, basta con escribir “Mezquita-Catedral de Córdoba” en el buscador de Google Maps. A continuación, aparecerán opciones como “Cómo llegar”, “Iniciar” o “Llamar”, y justo debajo se mostrarán las imágenes subidas por otros usuarios.

En la primera imagen debería aparecer la opción Immersive View o Vista Inmersiva. Al pulsar sobre ella, se abrirá una nueva interfaz que permite explorar el entorno desde una vista aérea generada por IA, además de seleccionar la fecha y la hora de la visualización.

La segunda opción consiste en previsualizar una ruta, función disponible únicamente en ciudades con Vista Inmersiva completa, como Barcelona. En este caso, el usuario debe buscar el destino y seleccionar el tipo de desplazamiento. Si se trata de un trayecto en coche, la ruta aparecerá como una línea continua; si es a pie, se mostrará mediante puntos consecutivos.

La aplicación no solo sirve para navegar, sino que integra herramientas avanzadas que muchos usuarios aún desconocen.
La aplicación no solo sirve para navegar, sino que integra herramientas avanzadas que muchos usuarios aún desconocen. Foto: Getty Images

En la esquina inferior izquierda, justo encima de las opciones de transporte y los tiempos estimados, aparecerá una ventana con imágenes y un icono de cubo, en lugar de la clásica flecha circular de Street View. Este símbolo indica que la herramienta está disponible para ese recorrido.

Al pulsar sobre dicha ventana, la opción se activará automáticamente y mostrará el trayecto de forma dinámica. El usuario puede controlar la velocidad del recorrido mediante una interfaz similar a la de un reproductor de vídeo, pausarlo en cualquier momento y explorar con mayor detalle tramos concretos del camino.

Gracias a esta función, los usuarios pueden familiarizarse con su ruta antes de realizarla, sin necesidad de consultar constantemente la aplicación durante el desplazamiento.

*Con información de Europa Press.

