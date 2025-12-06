Suscribirse

La nueva función de Google Maps que permite dejar reseñas sin revelar su identidad ni comprometer sus datos personales

Los usuarios pueden expresarse libremente sin comprometer su información personal.

Redacción Tecnología
6 de diciembre de 2025, 11:47 a. m.
La nueva función de Google transforma la pantalla principal de Maps con un acceso rápido que revela la hora estimada de llegada al domicilio.
Así puede dejar una reseña en Google Maps sin el nombre real | Foto: Anadolu via Getty Images

Con los avances tecnológicos, hoy en día compartir opiniones sobre lugares y servicios se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas. Sin embargo, no todos desean que su nombre real aparezca asociado a una reseña pública.

Ante esto, una de las aplicaciones más utilizadas por las personas para buscar un sitio, Google Maps, permite a cualquier usuario convertirse en guía local y compartir con el resto de personas su valoración sobre un restaurante, un teatro o un lugar de interés, y ahora puede hacerlo de manera privada sin tener que revelar el nombre real.

Antes, todas las reseñas se mostraban con el nombre real de la cuenta de Google.
Antes, todas las reseñas se mostraban con el nombre real de la cuenta de Google. | Foto: Getty Images

Aunque el proceso no es complejo, sí requiere conocer ciertos ajustes de privacidad que pueden pasar desapercibidos para quienes no están familiarizados con las configuraciones de la plataforma.

Por ello, los usuarios que deseen poner en práctica esta función, tienen desde este mes la posibilidad de dejar las reseñas con su nombre real o de establecer el nick o apodo que más les guste, para que quien las lea no sepa de quién se trata.

Este cambio se realiza directamente en el perfil de usuario (‘Tu perfil’) dentro de Google Maps, donde, al editarlo, aparece la opción de ‘Usar un nombre personalizado’, que será el que se verá de manera pública en el servicio de navegación, pero también en la búsqueda.

Para reforzar la privacidad, el usuario pueden acompañar el apodo de una imagen de su elección, que será la que acompañará a su perfil y que tampoco tiene que mostrar su rostro real.

Aunque leer una reseña de una persona anónima puede ser halagador, como una sorpresa, también abre la puerta a la publicación de reseñas falsas con las que se busca hacer daño. Para evitarlo, Google mantiene la vinculación de las reseñas con la cuenta de usuario, para poder monitorizar la actividad sospechosa.

*Con información de Europa Press.

