Suscribirse

Tecnología

¿Su celular se descarga sin razón aparente? Esta es la verdadera causa de la pérdida de batería incluso apagado

Este comportamiento, que parece extraño en un inicio, se debe a cómo funcionan internamente las baterías de ion-litio que usan la mayoría de celulares, tabletas y computadores portátiles.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 10:04 p. m.
La aplicación más exigente con la batería suele pasar desapercibida.
Es totalmente normal que la batería de un celular pierda carga incluso cuando el dispositivo está apagado. | Foto: Getty Images

La mayoría de las personas suele pensar que, al apagar el teléfono, la batería debería conservarse intacta hasta volver a encenderlo. No obstante, es común que, tras horas o incluso días sin utilizarlo, el porcentaje de carga disminuya.

Aunque a simple vista podría parecer un fallo en el sistema, los expertos explican que este comportamiento es totalmente normal y tiene que ver con el funcionamiento interno de las baterías actuales, así como con algunos procesos que continúan operando incluso cuando el dispositivo está aparentemente apagado.

La batería es uno de los componentes más sensibles de cualquier smartphone.
La batería es uno de los componentes más sensibles de cualquier smartphone. | Foto: Getty Images

Este fenómeno, que puede resultar contradictorio a primera vista, tiene una explicación relacionada con la propia química de las baterías de iones de litio presentes en la mayoría de smartphones, tablets y portátiles.

De acuerdo con el sitio web Xataka Movil, en realidad, el teléfono nunca se apaga por completo: siempre hay componentes del hardware que continúan funcionando y consumiendo energía mínima para preservar configuraciones esenciales, lo que provoca un drenaje de carga gradual incluso en estado de apagado.

Contexto: Así es como contestar una simple videollamada por WhatsApp lo puede convertir en víctima de un millonario fraude

Incluso con el dispositivo totalmente apagado durante días, en el interior de la batería continúan ocurriendo reacciones químicas entre electrodos y electrolitos. Estos procesos, aunque lentos, generan un consumo constante que termina reflejándose en una disminución del porcentaje de carga.

Además de esa actividad química permanente, la batería sigue proporcionando energía a ciertos componentes esenciales del teléfono. Algunos elementos, como el reloj interno o los circuitos encargados de gestionar el arranque del equipo, requieren una cantidad mínima de electricidad para mantenerse operativos. Ese consumo residual, aunque discreto, contribuye a que la carga se reduzca con el paso del tiempo incluso sin que el móvil esté en uso.

Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía.
Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía. | Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

A lo anterior se le suma la denominada autodescarga natural, un fenómeno propio de este tipo de baterías que hace que liberen energía de manera gradual aunque no estén conectadas ni activas.

Este efecto es imperceptible en el día a día, pero se vuelve más evidente cuando el dispositivo permanece apagado durante semanas o meses. Con el tiempo también se deteriora la capacidad máxima de la batería, por lo que, al volver a utilizar el teléfono, la autonomía puede ser menor incluso si se ha cargado al 100%.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Batería del celularCelularesCarga del celular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.