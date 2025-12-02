Así debería cargar un nuevo celular para evitar un desgaste prematuro y proteger la batería

Al comprar un dispositivo móvil nuevo, es habitual que la emoción por estrenarlo venga acompañada de dudas sobre cuál es la forma correcta de cargarlo por primera vez. Aunque la tecnología avanza y muchas creencias antiguas ya no son válidas, todavía persisten mitos que generan confusión entre los usuarios.

Los expertos advierten que conocer cómo funcionan las baterías actuales es fundamental para preservarlas desde el inicio, pues una correcta gestión de la primera carga contribuye a un mejor rendimiento y una mayor vida útil del dispositivo.

De acuerdo con marcas como Samsung, los smartphones actuales incorporan baterías de iones de litio, una tecnología que no sufre del antiguo “efecto memoria”. Gracias a esto, no es necesario realizar una carga inicial prolongada; solo debe conectar el dispositivo cuando su nivel esté entre el 20% y el 50% y dejarlo hasta que alcance el 100%.

Además, la compañía surcoreana sugiere mantener este mismo hábito en las cargas posteriores, pues esta rutina favorece la estabilidad del componente y contribuye a conservar su rendimiento con el paso del tiempo. Adoptar estas prácticas desde el principio puede evitar problemas de desgaste prematuro.

El celular puede generar dependencia en las personas. | Foto: Getty Images

¿Cómo proteger la batería de un celular recién estrenado?

Cuidar la batería de un celular recién adquirido es esencial para asegurar su buen desempeño y mantener su capacidad en el tiempo. Los usuarios que adoptan buenas prácticas desde el principio suelen disfrutar de un dispositivo más estable y con mayor autonomía a largo plazo.

Los teléfonos modernos funcionan con baterías de iones de litio, una tecnología que supera ampliamente a las antiguas baterías de níquel. Su principal ventaja es que no presentan el “efecto memoria”, por lo que pueden recargarse en cualquier momento sin necesidad de esperar a que se agoten por completo.

Una de las recomendaciones más importantes es emplear siempre el cargador original o uno autorizado por el fabricante. Esto ayuda a evitar problemas de sobrecalentamiento, fallos en la carga o daños ocasionados por accesorios de baja calidad.

Para la primera carga y las posteriores, no se requieren ciclos prolongados. Lo ideal es conectar el teléfono cuando su nivel se encuentre entre el 20% y el 50%, y desconectarlo una vez llegue al 100 %. Este hábito contribuye al cuidado permanente de la batería.

También es fundamental mantener el dispositivo alejado de temperaturas extremas. Tanto el calor excesivo como el frío intenso pueden deteriorar la batería y disminuir su rendimiento con el paso del tiempo.

Utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede ser perjudicial para la batería. | Foto: Getty Images

Por su parte, según Xataka, el orden en que se conecta el cargador influye significativamente. Muchos usuarios, por costumbre, enchufan primero el cargador a la toma de corriente y luego conectan el cable al celular. Este gesto tan cotidiano puede generar una pequeña chispa o una breve sobretensión al completar el circuito.