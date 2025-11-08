Suscribirse

Tecnología

Si carga la batería de su celular de esta manera que pocos conocen, puede aumentar su tiempo de vida útil

Cargar el celular de forma adecuada puede prolongar notablemente la vida de su batería.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 8:58 p. m.
Samsung y otras marcas recomiendan desconectar el equipo antes de alcanzar la carga completa.
Cargar el celular hasta el 100 % no siempre es la mejor opción, advierten expertos. | Foto: Getty Images

Cada dispositivo electrónico tiene sus propios cuidados y los teléfonos móviles no son la excepción. Una de las preocupaciones más comunes entre los usuarios es cómo mantener en buen estado la batería, especialmente cuando se tiene presente que a futuro esta puede comenzar a durar menos o presentar problemas de recalentamiento. Sin embargo, una regla muy simple respaldada por estudios científicos, promete prolongar la vida útil de la batería sin necesidad de recurrir a trucos complicados.

Investigaciones publicadas en Science Direct revelan que las baterías, tanto de celulares como de autos eléctricos, tienden a degradarse más rápido cuando operan en niveles extremos de carga.

Principalmente los rangos entre el 0 % y el 20 %, así como entre el 80 % y el 100 %, son los más perjudiciales, por ello, los especialistas recomiendan seguir la llamada “regla del 20/80”, que consiste en no dejar que el celular se descargue completamente ni mantenerlo enchufado hasta alcanzar el 100 %.

La regla del 20/80: una guía sencilla para cuidar la batería

Lo ideal para comenzar a cargar el dispositivo cuando el nivel de carga llegue aproximadamente al 20 % y desconectarlo cuando alcance entre el 80 % y el 85 %, de esta forma, se evita el estrés eléctrico que afecta los componentes internos de la batería y se retrasa su desgaste natural.

La batería del celular se puede desgastar con el paso del tiempo.
La manera en que se carga el teléfono influye directamente en su rendimiento diario. | Foto: Getty Images

Los iPhone, por ejemplo, activan una “carga optimizada” al llegar al 80 %, que analiza los hábitos del usuario para completar la carga justo antes de que despierte o vuelva a usar el dispositivo.

Samsung, Huawei, Sony y otras firmas también permiten limitar la carga automáticamente al 80 %, con el fin de proteger la salud energética del teléfono.

Contexto: Si nota este extraño cambio en su celular, preste atención porque podría estar a punto de incendiarse o explotar

Un pequeño hábito que marca la diferencia

Samsung ha explicado que mantener una rutina de carga moderada puede tener un impacto real en el rendimiento del celular.

“Para mejorar la vida útil de la batería de tu dispositivo, intenta cargarla cuando llegue alrededor del 20 % y desconéctalo cuando alcance el 80 % u 85 % si usas la protección de batería. Sin embargo, si necesitas el 100 % de la batería para un día largo, no te preocupes por cargarla completamente”, señala la compañía.

Una de las configuraciones que más drena la batería es “Buscar dispositivos cercanos”, activa de forma predeterminada.
Mantener la carga entre límites recomendados ayuda a conservar mejor el dispositivo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Adoptar la regla del 20/80 no solo ayuda a conservar la batería en mejores condiciones por más tiempo, sino que también previene fallas como la carga lenta o el sobrecalentamiento. Un simple cambio de hábito puede ser la clave para prolongar la vida útil del celular y aprovechar al máximo su rendimiento diario.

