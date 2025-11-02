Suscribirse

Tecnología

Si nota este extraño cambio en su celular, preste atención porque podría estar a punto de incendiarse o explotar

Algunas señales físicas que emite el celular pueden ser clave para evitar un grave incendio o explosión causada por sobrecalentamiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
2 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
El celular podría sufrir un incendio a causa de componentes deteriorados.
El celular podría sufrir un incendio a causa de componentes deteriorados. | Foto: Getty Images

Seguramente, en algún momento ha escuchado casos de personas afectadas por un incendio o explosión provocada por su celular. Aunque parezca un hecho poco común, lo cierto es que sucede más de lo que se cree y puede causar daños peligrosos.

Esta es una situación a la que se debe prestar atención y no tomarse a la ligera, pues existen señales que pueden advertirlo. Muchos de estos accidentes pueden evitarse si se mantienen buenos hábitos con los dispositivos tecnológicos. No ocurre de un momento a otro: los equipos suelen mostrar pequeños cambios en su funcionamiento antes de que ocurra algo grave.

De acuerdo con el portal especializado en tecnología Computer Hoy, la mayoría de estos incidentes se debe a baterías defectuosas, aunque otros factores pueden acelerar el problema.

A pesar de que las baterías de litio cuentan con medidas de seguridad para prevenir accidentes graves, un daño en sus componentes internos puede desencadenar una reacción volátil que termine en llamas.

Cargar el celular cerca de materiales inflamables puede provocar un grave accidente.
Cargar el celular cerca de materiales inflamables puede provocar un grave accidente. | Foto: Getty Images

Así las cosas, explica el medio, si por alguna razón la batería o el procesador se sobrecargan, pueden sobrecalentarse más de lo normal en poco tiempo, hasta deteriorar parte de su composición química.

Contexto: ¿Su celular está lento? Estas aplicaciones podrían ser las culpables de agotar la batería sin que se dé cuenta

Si bien no es algo que ocurra con frecuencia y las probabilidades siguen siendo bajas, el riesgo existe y aumenta cuando el dispositivo se expone a altas temperaturas, como dejarlo al sol mientras se carga o mantenerlo conectado mucho tiempo, especialmente si se utilizan tomas o cargadores defectuosos que favorecen un sobrecalentamiento excesivo.

Para preservar la vida útil de su celular y evitar accidentes que puedan poner en riesgo su integridad y la de su familia, lo más recomendable es no exponerlo directamente al sol, estar atento a posibles fallas en la batería y reemplazarla cuando sea necesario. Detectar las señales a tiempo es clave para mantenerse a salvo.

Si usa cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, pueden no regular bien el flujo de energía.
Si usa cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, pueden no regular bien el flujo de energía. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, una de las señales de alerta es notar que la parte trasera del celular está abultada o soplada. A esto se puede sumar un calentamiento excesivo incluso sin estar usando el dispositivo.

También es importante prestar atención a olores extraños, especialmente humo, ya que suelen provenir del recalentamiento de componentes eléctricos o del inicio de una combustión interna. En ese caso, no intente abrir el teléfono ni manipularlo demasiado: aléjelo de materiales inflamables.

Finalmente, si percibe un olor sospechoso, nota que el celular se recalienta demasiado o que la batería se descarga con mucha rapidez, tome precauciones de inmediato. Estas señales indican que algo no está bien y podrían evitar un accidente mayor.

Contexto: Si su celular está lento y la batería se agota rápidamente, desactive esta función para mejorar su rendimiento en minutos

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira conquistó a Bogotá con despliegue de facetas y despidió su concierto con amoroso mensaje: “Esta noche y siempre somos uno”

2. Rusia confirma contacto con régimen de Maduro en plenas tensiones con Estados Unidos y advierte: “Tenemos diversas obligaciones”

3. Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

4. Tembló en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Santander y Boyacá la madrugada de este 2 de noviembre

5. Conmoción en México: atacan a balazos a un alcalde en pleno evento público; video registró sus últimos momentos de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Batería del celularExplosiónIncendioDispositivos tecnológicos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.