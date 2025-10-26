Si su celular está lento y la batería se agota rápidamente, desactive esta función para mejorar su rendimiento en minutos

Cuando un celular comienza a mostrar señales de lentitud al realizar acciones básicas, como abrir una app o cambiar entre pantallas, es normal que las personas se alarmen. Este tipo de fallos suele generar frustración y lleva a pensar que el dispositivo ha llegado al final de su vida útil.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el problema no está relacionado con la antigüedad del equipo, sino con ciertos ajustes internos que exigen un uso excesivo de los recursos del sistema.

A menudo, la causa detrás de la lentitud y del consumo acelerado de batería no tiene que ver con daños físicos, sino con funciones automáticas que permanecen activas en segundo plano. Estas herramientas, aunque útiles para mantener actualizadas las aplicaciones, pueden ralentizar el rendimiento general del celular.

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

De acuerdo con información compartida por la empresa de seguridad Avast, desactivar la actualización automática en segundo plano es una de las formas más rápidas y eficaces de optimizar el dispositivo sin necesidad de reparaciones ni reemplazos costosos.

Esta opción está disponible en la mayoría de los sistemas operativos móviles, tanto Android como iOS. Su propósito es mantener las apps sincronizadas en tiempo real, pero al hacerlo, mantiene activo el procesador y consume batería incluso cuando el teléfono no se está utilizando.

Al deshabilitarla, el usuario no solo gana velocidad en las tareas diarias, sino que también nota una mayor duración de la batería, especialmente si utiliza el equipo de manera intensiva durante el día. Con simples cambios en la configuración, es posible recuperar el buen desempeño del teléfono y prolongar su vida útil sin realizar ninguna inversión adicional.

¿Cómo desactivar esta función?

Las actualizaciones en segundo plano permiten que las aplicaciones sigan funcionando de manera continua, lo que genera un desgaste importante en el sistema. Cada vez que una app sincroniza información o descarga contenido automáticamente, el procesador del teléfono se activa, lo que genera calor y aumenta el consumo energético. Esto ocurre incluso cuando la pantalla está apagada, lo que explica por qué algunos dispositivos se descargan rápidamente sin ser usados.

En los teléfonos Android, esta función puede encontrarse en el menú de ‘Configuración’, dentro de la sección de ‘Aplicaciones’ o ‘Uso de batería’. Allí, el usuario puede seleccionar qué apps pueden ejecutarse en segundo plano y cuáles no.

Este es el error que cometen millones de usuarios sin darse cuenta. | Foto: Getty Images

En los iPhone, el proceso es similar: basta con ir a ‘Configuración’, ‘General’ y ‘Actualización en segundo plano’. Desactivar esta opción por completo o limitarla a determinadas aplicaciones puede mejorar el rendimiento en cuestión de minutos.

Al hacerlo, el sistema operativo destina menos recursos a procesos innecesarios, liberando memoria RAM y reduciendo la carga del procesador. En consecuencia, el dispositivo responde más rápido al abrir aplicaciones, navegar o ejecutar tareas cotidianas.