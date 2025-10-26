Suscribirse

Tecnología

Si su celular está lento y la batería se agota rápidamente, desactive esta función para mejorar su rendimiento en minutos

En la mayoría de los casos, el problema no está relacionado con la antigüedad del equipo, sino con ciertos ajustes internos que exigen un uso excesivo de los recursos del sistema.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

26 de octubre de 2025, 1:28 p. m.
Al desactivar esta opción, el celular responde con mayor rapidez y fluidez al realizar algunas funciones.
Al desactivar esta opción, el celular responde con mayor rapidez y fluidez al realizar algunas funciones. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Cuando un celular comienza a mostrar señales de lentitud al realizar acciones básicas, como abrir una app o cambiar entre pantallas, es normal que las personas se alarmen. Este tipo de fallos suele generar frustración y lleva a pensar que el dispositivo ha llegado al final de su vida útil.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el problema no está relacionado con la antigüedad del equipo, sino con ciertos ajustes internos que exigen un uso excesivo de los recursos del sistema.

A menudo, la causa detrás de la lentitud y del consumo acelerado de batería no tiene que ver con daños físicos, sino con funciones automáticas que permanecen activas en segundo plano. Estas herramientas, aunque útiles para mantener actualizadas las aplicaciones, pueden ralentizar el rendimiento general del celular.

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario.
Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

De acuerdo con información compartida por la empresa de seguridad Avast, desactivar la actualización automática en segundo plano es una de las formas más rápidas y eficaces de optimizar el dispositivo sin necesidad de reparaciones ni reemplazos costosos.

Esta opción está disponible en la mayoría de los sistemas operativos móviles, tanto Android como iOS. Su propósito es mantener las apps sincronizadas en tiempo real, pero al hacerlo, mantiene activo el procesador y consume batería incluso cuando el teléfono no se está utilizando.

Al deshabilitarla, el usuario no solo gana velocidad en las tareas diarias, sino que también nota una mayor duración de la batería, especialmente si utiliza el equipo de manera intensiva durante el día. Con simples cambios en la configuración, es posible recuperar el buen desempeño del teléfono y prolongar su vida útil sin realizar ninguna inversión adicional.

Contexto: Si recibe este tipo de correo electrónico, bórrelo de inmediato: podría ser una estafa peligrosa

¿Cómo desactivar esta función?

Las actualizaciones en segundo plano permiten que las aplicaciones sigan funcionando de manera continua, lo que genera un desgaste importante en el sistema. Cada vez que una app sincroniza información o descarga contenido automáticamente, el procesador del teléfono se activa, lo que genera calor y aumenta el consumo energético. Esto ocurre incluso cuando la pantalla está apagada, lo que explica por qué algunos dispositivos se descargan rápidamente sin ser usados.

En los teléfonos Android, esta función puede encontrarse en el menú de ‘Configuración’, dentro de la sección de ‘Aplicaciones’ o ‘Uso de batería’. Allí, el usuario puede seleccionar qué apps pueden ejecutarse en segundo plano y cuáles no.

Este es el error que cometen millones de usuarios sin darse cuenta.
Este es el error que cometen millones de usuarios sin darse cuenta. | Foto: Getty Images

En los iPhone, el proceso es similar: basta con ir a ‘Configuración’, ‘General’ y ‘Actualización en segundo plano’. Desactivar esta opción por completo o limitarla a determinadas aplicaciones puede mejorar el rendimiento en cuestión de minutos.

Al hacerlo, el sistema operativo destina menos recursos a procesos innecesarios, liberando memoria RAM y reduciendo la carga del procesador. En consecuencia, el dispositivo responde más rápido al abrir aplicaciones, navegar o ejecutar tareas cotidianas.

Además, al evitar que las apps trabajen de manera constante, la batería conserva energía, extendiendo su duración diaria sin necesidad de cargar el teléfono varias veces.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

2. Nacional vs. Medellín: el clásico paisa que promete sacudir la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

3. Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva

4. Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

5. Florida en alerta: autoridades advierten no entrar a las playas por fuertes condiciones del clima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CelularBatería del celularFunciones Aplicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.