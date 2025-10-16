Suscribirse

Tecnología

Si nota esto en la batería, podrían estar vigilando su celular sin que lo sepa

Un consumo anómalo de la batería podría ser señal de que el teléfono está siendo afectado por algún tipo de programa espía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 4:15 p. m.
Estos actos maliciosos permiten interceptar y acceder a datos transmitidos a través de una red sin autorización.
Estos actos maliciosos permiten interceptar y acceder a datos transmitidos a través de una red sin autorización. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

El espionaje digital en los celulares es una realidad cada vez más común, impulsada por el interés de los atacantes en obtener datos personales o financieros. Estos programas maliciosos suelen operar sin que la persona se percate y consume recursos del dispositivo, provocando un aumento inusual en el gasto de batería.

Por ejemplo, si el celular se descarga más rápido de lo habitual o su autonomía se reduce sin razón aparente, podría tratarse de una señal de que está siendo monitoreado o vigilado por una tercera persona o, posiblemente, por delincuentes.

¿Su batería se descarga rápido? Esta función podría ser la culpable
Estos ataques suelen mantenerse ocultos por largos periodos, otorgando a los ciberdelincuentes un control silencioso. | Foto: Getty Images

Este tipo de intrusiones suelen pasar desapercibidas, ya que están diseñadas para no levantar sospechas, pero los cambios en el rendimiento del teléfono son una pista importante. Por ello, detectar un comportamiento irregular en la carga o duración de la batería permite identificar posibles amenazas a tiempo y tomar medidas de protección.

El uso de programas de vigilancia encubierta, como el stalkerware, pone en riesgo la privacidad y puede facilitar el acceso a información sensible, incluyendo contraseñas y cuentas bancarias. Estos ataques suelen mantenerse ocultos por largos periodos, otorgando a los ciberdelincuentes un control silencioso pero total del equipo.

Contexto: ¿Sabía que su televisor nunca se apaga del todo? Esto pasa cuando está “en reposo”

De acuerdo con el portal especializado WeLiveSecurity, de la empresa de ciberseguridad ESET, aunque el stalkerware opera de manera sigilosa para no ser detectado, pero existen señales que pueden revelar su presencia.

Entre los indicios más frecuentes se encuentran el sobrecalentamiento inesperado del dispositivo, una disminución acelerada de la batería incluso sin un uso constante y un incremento anormal en el consumo de datos móviles. Además, la aparición de aplicaciones desconocidas, bloqueos repentinos, errores continuos o una ralentización general del sistema pueden ser señales de que el celular podría estar siendo comprometido.

Ser espiado tiene un fin delictivo por parte de los delincuentes.
Ser espiado tiene un fin delictivo por parte de los delincuentes. | Foto: Getty Images

La situación se complica aún más porque este tipo de software puede ocultarse bajo denominaciones genéricas como System Service, Device Health o Sys Tools, lo que hace que pase inadvertido y resulte difícil de identificar para el usuario común.

Según investigaciones de ESET Research, las aplicaciones de tipo stalkerware no solo provocan un mayor gasto de batería, sino que también muestran incrementos inusuales en el uso de datos y se ocultan tras permisos o accesos que resultan sospechosos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump y Putin anuncian reunión crucial para “poner fin” a la guerra de Ucrania

2. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

3. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

4. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

5. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Batería del celularCelularesEspionaje con celular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.