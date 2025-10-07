Si quiere que la batería de su celular dure más, desactive esta función antes de salir de casa

Antes de salir de casa, muchas personas olvidar que existe una práctica sencilla que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento del dispositivo. Pasan por alto que cuando esta función permanece encendida sin estar conectada a una red segura, el celular continúa buscando señales disponibles de manera constante, lo que incrementa el consumo de energía y acelera el desgaste de la batería.

Se trata de apagar el wifi del celular, un pequeño hábito ayuda a conservar la autonomía del equipo y evita que la carga se agote con rapidez durante el día. Además que mantener esta opción activa fuera de casa podría representar un riesgo para la seguridad personal.

La batería del celular se puede deteriorar por malas prácticas de carga. | Foto: Getty Images

Algunos dispositivos se conectan automáticamente a redes públicas o desconocidas, lo que facilita la interceptación de datos por parte de terceros. Desactivar la conexión inalámbrica no solo protege la información sensible del usuario, sino que también reduce la exposición a ciberataques o intentos de acceso no autorizados.

De acuerdo con el especialista en ingeniería electrónica de la Universidad de Dublín, Longhao Zou, el uso del wifi es uno de los factores que más energía consume en un teléfono. Esto se debe a que el dispositivo está recibiendo y enviando señales de forma continua. Además, el celular realiza un esfuerzo constante para mantener o buscar la mejor conexión posible, lo que incrementa el gasto de batería.

Otro beneficio importante es que al desactivar el wifi se limita el rastreo de ubicación que realizan ciertas aplicaciones o servicios en segundo plano. Esto contribuye a preservar la privacidad y a evitar el intercambio de información innecesaria.

En conjunto, este simple ajuste permite optimizar el rendimiento del teléfono, ahorrar batería y desplazarse con mayor tranquilidad, sabiendo que el dispositivo opera de forma más segura y eficiente.

Cuando un celular cumple el periodo de vida útil comienza a presentar fallas, como poca duración de la batería y restricción en la actualización de aplicaciones. | Foto: Getty Images