Yokoi Kenji sobre las redes sociales: “La gente quiere escuchar soluciones mágicas”

No cabe duda de que el fenómeno de las redes sociales sigue creciendo y que, en el caso de Colombia, los jóvenes cada día se suman a este ecosistema que tiene muchos beneficios, pero también serios problemas.

Como este asunto se ha vuelto objeto de debate por la conveniencia o no de su uso, el conferencista Yokoi Kenji habló sobre este tema.

Lo primero que dijo es que el uso de las plataformas ha cambiado a las personas y la manera de interactuar, aunque reconoció que en la mayoría de los casos el uso de las redes sociales es positivo.

Una charla Sin Filtro con Yokoi Kenji: ¿la felicidad está sobrevalorada?

“Sí, las redes ha cambiado a las personas muchísimo. El ser humano es sensible a los cambios, pero nada está escrito. Cuando algo llega nuevo se habla con un terror y no es así, dijeron que la IA iba a generar un montón de problemas y no pasó. El ser humano comenzó a hacer lo que más sabe hacer: memes (risas)“.

Además, piensa que la IA ha sido positiva, pero que se debe tener cuidado con los contenidos porque en ocasiones son creados para hacer el mal. “El ser humano tiene la capacidad de embarrarla y de limpiar la embarrada cuando se lo propone. Es probable que nos hostigue tanto todo esto de las redes que en algún momento volveremos a los LP a la música en otro formato porque así somos”.

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Incluso, habló de las suplantaciones que han hecho sobre sus mensajes y que se difunden rápidamente. “Me han suplantado y han hecho cinco hábitos mañaneros para complacer a Dios, eso es mentira. Eso no existe y lo hacen seguido. Yo no soy muy guapo, pero el de la IA es horroroso, eso es bueno para mí“.

Por eso cree que uno de los problemas de las redes sociales es que la gente quiere todo rápido y ganar sí o sí por lo que acuden a “soluciones inmediatas” que se ofrecen en diferentes plataformas.

Yokoi Kenji, orador, educador y conferencista Colombo-Japones. Foto: Alejandro Acosta. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“La gente quiere escuchar soluciones mágicas, de los primeros mensajes que yo di en Colombia fue que si escribiera un libro que diga cómo ser exitoso o rico en cinco pasos, se vendería muchísimo. Pero si lo hago diciendo la verdad para ser probalmbemente éxitos con los 147 pasos de los japoneses y sus variables, pues no se vendería. La gente no quiere la verdad y por eso hacen esos vídeos míos en la IA”.

El conferencista colombo-japonés estará el 4 de julio en el teatro Astor Plaza donde tendrá un encuentro con sus seguidores que ha llamado “entre hienas y cocodrilos”, un espacio para el bienestar emocional.

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